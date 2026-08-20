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Если Лондон будет продолжать военную поддержку украинских нацистов, то Россия нанесет удар по Великобритании.

Об этом в эфире британского канала Sky News заявил российский политолог-иноагент Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великобритания сделала очередной шаг к эскалации и конфликту между двумя ядерными державами. Если продолжать двигаться по пути эскалации, то рано или поздно дело дойдет до ядерной войны, любой здравомыслящий человек это понимает. И должен сказать: если вы британец, то окажетесь в заднице», – заявил Марков.

Ведущий начал возмущаться, мол, это безумие.

«Нельзя думать, что если вы нагнетаете эскалацию, то по вам не ударят», – ответил политолог.

Ведущий стал оправдываться, что якобы «агрессором в этой войне выступает Россия».

«Нет-нет, именно США, Евросоюз и Великобритания – агрессорами на Украине. Вы, ваши специалисты — я их знаю. Они пришли на Украину, свергли последнего демократического в 2014 году президента и навязали незаконный, репрессивный новый режим, который продолжал гражданскую войну против народа Украины на протяжении восьми лет. России пришлось ввести войска, чтобы защитить людей», – говорил россиянин.

Ему возразили, что Запад, дескать, защищает суверенное независимое государство.

«Это всё равно, что решить поддержать защиту неонацистской Германии. Это плохой выбор. Посмотрите: буквально сегодня Зеленский выступил с большой речью, посвященной одному из известных украинских нацистов, коллаборационистов, служивших Гитлеру, именно тому человеку, которого вы поддерживаете, не так ли?», – парировал Марков.

Примечательно, что в эфире его представили бывшим советником Владимира Путина, чего никогда не было в действительности. После этого слово дали бывшему замкомандующего войсками НАТО в Европе британскому генералу Ричарду Ширреффу.