«Окажетесь в заднице»: иноагент Марков устроил в эфире разнос британцам
Если Лондон будет продолжать военную поддержку украинских нацистов, то Россия нанесет удар по Великобритании.
Об этом в эфире британского канала Sky News заявил российский политолог-иноагент Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Великобритания сделала очередной шаг к эскалации и конфликту между двумя ядерными державами. Если продолжать двигаться по пути эскалации, то рано или поздно дело дойдет до ядерной войны, любой здравомыслящий человек это понимает. И должен сказать: если вы британец, то окажетесь в заднице», – заявил Марков.
Ведущий начал возмущаться, мол, это безумие.
«Нельзя думать, что если вы нагнетаете эскалацию, то по вам не ударят», – ответил политолог.
Ведущий стал оправдываться, что якобы «агрессором в этой войне выступает Россия».
«Нет-нет, именно США, Евросоюз и Великобритания – агрессорами на Украине. Вы, ваши специалисты — я их знаю. Они пришли на Украину, свергли последнего демократического в 2014 году президента и навязали незаконный, репрессивный новый режим, который продолжал гражданскую войну против народа Украины на протяжении восьми лет. России пришлось ввести войска, чтобы защитить людей», – говорил россиянин.
Ему возразили, что Запад, дескать, защищает суверенное независимое государство.
«Это всё равно, что решить поддержать защиту неонацистской Германии. Это плохой выбор. Посмотрите: буквально сегодня Зеленский выступил с большой речью, посвященной одному из известных украинских нацистов, коллаборационистов, служивших Гитлеру, именно тому человеку, которого вы поддерживаете, не так ли?», – парировал Марков.
Примечательно, что в эфире его представили бывшим советником Владимира Путина, чего никогда не было в действительности. После этого слово дали бывшему замкомандующего войсками НАТО в Европе британскому генералу Ричарду Ширреффу.
«Это были безрассудные и опасные заявления. И если Путин окружает себя подобными советниками, то совершенно очевидно: единственный способ завершить эту войну, единственный путь к устойчивому прекращению огня в Украине — это поражение России в этой войне.
Не будет никакого соглашения по образцу Северной Ирландии, которое устроило бы обе стороны или на которое они обе могли бы согласиться. Нельзя договариваться с Россией, когда ее интересы представляют такие люди, как Сергей Марков», – вещал Ширрефф.
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