«От Питера до Калининграда»: Следующая война развернётся на территории стран Прибалтики – эксперт

Анатолий Лапин.  
27.08.2026 16:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 831
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Следующим после Украины театром военных действий, вероятно, станет Балтийский регион. НАТО может пустить в расход страны Прибалтики, отрезав от снабжения российскую Калининградскую область и спровоцировав тем самым конфликт.

Об этом политический аналитик Алексей Пилько заявил на канале «Филипповский 13», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующим после Украины театром военных действий, вероятно, станет Балтийский регион. НАТО может пустить в...

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«Вообще, анализируя действия авиации НАТО в районе российских северо-западных границ, от Калининграда до Петербурга, можно сделать вывод, что после Украины у нас появится новый театр боевых действий – Балтийское море, Прибалтика. НАТО может воспользоваться тем, что российский эксклав, Калининградская область, отрезан от основной территории страны и попытаться провести какую-либо ограниченную военную операцию в отношении Калининградской области», – сказал он.

«Но дело может не кончиться Калининградом. Потому что, в принципе, для стран НАТО, для тех же Штатов, Великобритании, Франции, Германии прибалтийские республики – такой же разменник, как и Украина, расходный материал. И поэтому боевые действия могут развернуться на широком фронте от Петербурга до Калининграда, охватит Прибалтику и Белоруссию», – прогнозирует Пилько.

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