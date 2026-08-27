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Следующим после Украины театром военных действий, вероятно, станет Балтийский регион. НАТО может пустить в расход страны Прибалтики, отрезав от снабжения российскую Калининградскую область и спровоцировав тем самым конфликт.

Об этом политический аналитик Алексей Пилько заявил на канале «Филипповский 13», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, анализируя действия авиации НАТО в районе российских северо-западных границ, от Калининграда до Петербурга, можно сделать вывод, что после Украины у нас появится новый театр боевых действий – Балтийское море, Прибалтика. НАТО может воспользоваться тем, что российский эксклав, Калининградская область, отрезан от основной территории страны и попытаться провести какую-либо ограниченную военную операцию в отношении Калининградской области», – сказал он.

«Но дело может не кончиться Калининградом. Потому что, в принципе, для стран НАТО, для тех же Штатов, Великобритании, Франции, Германии прибалтийские республики – такой же разменник, как и Украина, расходный материал. И поэтому боевые действия могут развернуться на широком фронте от Петербурга до Калининграда, охватит Прибалтику и Белоруссию», – прогнозирует Пилько.

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