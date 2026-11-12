«Отправленное на Украину оружие всплывает у наркокартелей», – экс-премьер Польши

Игорь Шкапа.  
12.11.2026 14:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Польский премьер Дональд Туск потакает [украинскому диктатору] Владимиру Зеленскому и прогибается перед ним.

Об этом в эфире польского телеканала NASI заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польский премьер Дональд Туск потакает [украинскому диктатору] Владимиру Зеленскому и прогибается перед ним. Об...

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Миллеру напомнили, что недавно он использовал весьма резкие слова по отношению к Украине, сказав, что «Польша — это не бесплатный тыл для ведения войны» и не «дешевая проститутка».

«И, по-моему, наши правительства даже не задумывались об этом. Одно время даже звучали разговоры о том, что мы — слуги украинской нации. Мы никому не слуги. Прежде всего, мы должны заботиться об интересах Польши и польского народа», – подчеркнул экс-премьер.

По его словам, в первую очередь надо потребовать отчета за уже выделенные средства и оружие.

«Хотите нашей помощи? Хорошо, пожалуйста. Но давайте сначала решим вопрос с эксгумациями [жертв Волынской резни]. Недопустимо, чтобы останки тысяч поляков, которые были зверски убиты, оставались лежать где-то на территории Украины, а мы при этом никак не можем добиться от украинской стороны согласия на проведение эксгумаций», – возмущается Миллер.

Его поражает, что в Сейме даже оппозиция не требует отчета от Украины.

«Ведь потом выясняется, что, скажем, некие винтовки — возможно, польского происхождения — оказываются в руках наркокартелей в Южной Америке, попав туда через черный рынок», – тревожится бывший премьер.

По его мнению, польские власти ведут себя настолько деликатно с Украиной, что «любая попытка проявить твёрдость, например, просьба предоставить отчётные документы, воспринимается как антиукраинский жест».

Он добавил, что разочаровался в нынешнем премьере Дональде Туске, которого ранее горячо поддерживал, во-первых, из-за экономических проблем.

«Второй момент касается отношений с Украиной. Дональд Туск излишне потакает Зеленскому — порой складывается впечатление, что он готов отдать украинцам всё. Наконец, заметно явное нежелание проводить серьезные, глубокие реформы, в которых Польша действительно нуждается. В результате мое прежнее высокое мнение о Туске изменилось. Теперь я оцениваю его гораздо более критично», – резюмировал Миллер.

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English version :: Читать на английском «Отправленное на Украину оружие всплывает у наркокартелей», – экс-премьер Польши

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