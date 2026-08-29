Американцы отказываются верить ЦРУ, у которой ужасная репутация.

Об этом в эфире связанного с американскими спецслужбами видеоканала The Cipher Brief заявил Гленн Корн, бывший высокопоставленный сотрудник руководящего состава ЦРУ, возглавлявший официальные резидентуры в четырех различных зарубежных странах Евразии и Ближнего Востока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего меня беспокоят не столько системы вооружения на базе искусственного интеллекта. Главная проблема — это дезинформация. Это засорение информационного пространства, которое сейчас настолько запутанно и переполнено всевозможной пропагандой, ложными сведениями и дезинформацией, поступающей отовсюду, что всё больше людей опасаются принимать решения, просто не зная, чему теперь можно верить», – сказал оттсавной ЦРУшник.

При этом он фактически признает, что имидж ЦРУ запятнан.