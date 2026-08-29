Отставной ЦРУшник: «Мы в яме. Люди нам не верят »

Игорь Шкапа.  
29.08.2026 12:06
  (Мск) , Киев
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Спецслужбы, США, ЦРУ


Американцы отказываются верить ЦРУ, у которой ужасная репутация.

Об этом в эфире связанного с американскими спецслужбами видеоканала The Cipher Brief заявил Гленн Корн, бывший высокопоставленный сотрудник руководящего состава ЦРУ, возглавлявший официальные резидентуры в четырех различных зарубежных странах Евразии и Ближнего Востока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы отказываются верить ЦРУ, у которой ужасная репутация. Об этом в эфире связанного с...

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«Больше всего меня беспокоят не столько системы вооружения на базе искусственного интеллекта. Главная проблема — это дезинформация. Это засорение информационного пространства, которое сейчас настолько запутанно и переполнено всевозможной пропагандой, ложными сведениями и дезинформацией, поступающей отовсюду, что всё больше людей опасаются принимать решения, просто не зная, чему теперь можно верить», – сказал оттсавной ЦРУшник.

При этом он фактически признает, что имидж ЦРУ запятнан.

«Ко мне часто подходят и говорят: «Почему я должен вас слушать? Вы работаете в организации, которая была замешана в таких вещах». И этот негативный имидж, эти неблаговидные поступки прошлого как бы прилипают к тебе. Честно говоря, не знаю, как нам выбраться из этой ямы. Нам нужно вернуться к высочайшим стандартам порядочности и честности в отношениях друг с другом, в отношении к собственной стране и к нашим союзникам, а также, разумеется, требовать от других такого же уважительного отношения к нам. И если какие-то страны отказываются это делать, мы должны быть готовы принять соответствующие меры», – угрожает Корн.

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English version :: Читать на английском Отставной ЦРУшник: «Мы в яме. Люди нам не верят »

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