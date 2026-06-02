Ответка на блокаду сухопутного коридора в Крым будет иметь накопительный эффект – Марочко

Сергей Вредников.  
02.06.2026 23:53
  (Мск) , Луганск
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


В ближайшей перспективе проблему ударов ВСУ по сухопутному коридору в Крым устранить не получится, однако ведётся работа над поражением мест запусков украинских БПЛА.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшей перспективе проблему ударов ВСУ по сухопутному коридору в Крым устранить не получится,...

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«Чем обернутся атаки на сухопутный коридор в Крым, что нужно сделать, чтобы не допустить блокады полуострова и срыва сезона?», – озвучил подполковник вопрос «ПолитНавигатора».

«Если бы я знал, и наше руководство знало ответ на этот вопрос, это бы уже происходило. На самом деле, контрмеры предпринимаются, все мы видим, какие сейчас жёсткие наносятся удары по столице бывшей УССР. Естественно, это ответные меры, но они, к сожалению, никак не отразятся, по моему мнению, на действиях украинских боевиков…

Думаю, что сейчас есть некоторые заделы уже на будущее – это нанесение ударов по тем местам, где запускаются беспилотники украинских боевиков по Крыму и другим населённым пунктам РФ.

Я думаю, что эффект будет, но, к сожалению, это должен быть накопительный эффект. Сразу каких-то результатов мы не получим», – ответил Марочко.

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