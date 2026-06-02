Ответка на блокаду сухопутного коридора в Крым будет иметь накопительный эффект – Марочко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшей перспективе проблему ударов ВСУ по сухопутному коридору в Крым устранить не получится, однако ведётся работа над поражением мест запусков украинских БПЛА.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Чем обернутся атаки на сухопутный коридор в Крым, что нужно сделать, чтобы не допустить блокады полуострова и срыва сезона?», – озвучил подполковник вопрос «ПолитНавигатора».

«Если бы я знал, и наше руководство знало ответ на этот вопрос, это бы уже происходило. На самом деле, контрмеры предпринимаются, все мы видим, какие сейчас жёсткие наносятся удары по столице бывшей УССР. Естественно, это ответные меры, но они, к сожалению, никак не отразятся, по моему мнению, на действиях украинских боевиков… Думаю, что сейчас есть некоторые заделы уже на будущее – это нанесение ударов по тем местам, где запускаются беспилотники украинских боевиков по Крыму и другим населённым пунктам РФ. Я думаю, что эффект будет, но, к сожалению, это должен быть накопительный эффект. Сразу каких-то результатов мы не получим», – ответил Марочко.

Читайте также: На защиту «сухопутного коридора» в Крым стянули мобильное ПВО – видео очевидца.