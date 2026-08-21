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Пантеон украинских «героев», куда кокаинист Зеленский сейчас свозит кости гитлеровских коллаборационистов со всей Европы, – это место поклонения неудачникам. В то время как настоящие герои объявлены «оккупантами» и запрещены.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы создаем пантеон неудачников и проигравших. Потому что, если спросить, а сколько людей шло за Коновальцем? А сколько было людей, которых он, как лидер, привлек к себе? И мы видим, что нисколько. После неудач на Украине это была мелкая группа людей, очень бедная финансово и идейно, и из которой возникла еще одна группа людей. А, например, других лидеров на этой территории поддержали миллионы. Правильно, неправильно, но поддержали миллионы украинцев. И, получается, в пантеоне сейчас похоронили человека, которого поддержало несколько сотен или тысяч, а проклинают людей, которых поддержали миллионы», – сказал Баумейстер.