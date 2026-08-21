«Пантеон неудачников и проигравших» – укро-философ о свозке костей гитлеровских «шестёрок» под Киев
Пантеон украинских «героев», куда кокаинист Зеленский сейчас свозит кости гитлеровских коллаборационистов со всей Европы, – это место поклонения неудачникам. В то время как настоящие герои объявлены «оккупантами» и запрещены.
Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы создаем пантеон неудачников и проигравших. Потому что, если спросить, а сколько людей шло за Коновальцем? А сколько было людей, которых он, как лидер, привлек к себе?
И мы видим, что нисколько. После неудач на Украине это была мелкая группа людей, очень бедная финансово и идейно, и из которой возникла еще одна группа людей.
А, например, других лидеров на этой территории поддержали миллионы. Правильно, неправильно, но поддержали миллионы украинцев.
И, получается, в пантеоне сейчас похоронили человека, которого поддержало несколько сотен или тысяч, а проклинают людей, которых поддержали миллионы», – сказал Баумейстер.
«Все они объявлены «не нашими». То есть те, кто при жизни, или после своей смерти достигли какого-то мирового уровня, им нет места в пантеоне. Потому что наш национальный миф не мирового уровня.
Он по лекалам создан людьми ограниченными, завистливыми, с милитаристским мышлением. С идеей, заточенной на то, чтобы все время с кем-то сражаться, оправдывая коррупционеров. Потому что там, где милитаристский упор одних групп, другие могут спокойно воровать», – добавил выступающий.
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