«Пантеон неудачников и проигравших» – укро-философ о свозке костей гитлеровских «шестёрок» под Киев

Вадим Москаленко.  
21.08.2026 10:52
  (Мск) , Киев
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Общество, Украина


Пантеон украинских «героев», куда кокаинист Зеленский сейчас свозит кости гитлеровских коллаборационистов со всей Европы, – это место поклонения неудачникам. В то время как настоящие герои объявлены «оккупантами» и запрещены.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пантеон украинских «героев», куда кокаинист Зеленский сейчас свозит кости гитлеровских коллаборационистов со всей Европы,...

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«Мы создаем пантеон неудачников и проигравших. Потому что, если спросить, а сколько людей шло за Коновальцем? А сколько было людей, которых он, как лидер, привлек к себе?

И мы видим, что нисколько. После неудач на Украине это была мелкая группа людей, очень бедная финансово и идейно, и из которой возникла еще одна группа людей.

А, например, других лидеров на этой территории поддержали миллионы. Правильно, неправильно, но поддержали миллионы украинцев.

И, получается, в пантеоне сейчас похоронили человека, которого поддержало несколько сотен или тысяч, а проклинают людей, которых поддержали миллионы», – сказал Баумейстер.

«Все они объявлены «не нашими». То есть те, кто при жизни, или после своей смерти достигли какого-то мирового уровня, им нет места в пантеоне. Потому что наш национальный миф не мирового уровня.

Он по лекалам создан людьми ограниченными, завистливыми, с милитаристским мышлением. С идеей, заточенной на то, чтобы все время с кем-то сражаться, оправдывая коррупционеров. Потому что там, где милитаристский упор одних групп, другие могут спокойно воровать», – добавил выступающий.

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English version :: Читать на английском «Пантеон неудачников и проигравших» – укро-философ о свозке костей гитлеровских «шестёрок» под Киев

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