Полковник армии США: Зеленский так дерзит русским – и вы думали, что не будет ударов по Киеву?

Анатолий Лапин.  
27.08.2026 15:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия в ближайшее время усилит удары по Киеву баллистическими ракетами. Это логичный ответ на дерзость диктатора Зеленского, который колесит по Западу, угрожая то 40-дневной кампанией террором, то захватом российских земель.

Об этом на канале американского блогера Марио Науфала заявил отставной подполковник армии США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в ближайшее время усилит удары по Киеву баллистическими ракетами. Это логичный ответ на...

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«Вполне логично, что они усилят обстрелы баллистическими ракетами, особенно Киева, потому что у Киева практически не осталось средств ПВО.

Кажется, у них есть французские и, по-моему, немецкие системы, но они тоже не очень эффективны.

Если у вас нет ПВО, а ваш лидер разгуливает и самонадеянно рассуждает, как поставит Россию на колени за 40 дней, доберется до ее берегов и усложнит ей жизнь, нанося удары, скажем, по «Вайлдберрис», по нефтяной инфраструктуре и так далее… Кто-нибудь думает, что сторона, у которой все еще есть средства ПВО и которая наращивает количество наступательных ракет, не нанесет ответный удар? Это настолько предсказуемо, насколько вообще может быть.

Русские всегда были заинтересованы в урегулировании конфликта путем переговоров, чтобы положить ему конец примерно на тех условиях, которые Путин выдвинул в июне 2024 года. Но от них, как вы знаете, отказались…

Если судить по тому, что делают русские – они систематически лишают украинскую сторону возможности поддерживать операции на передовой.

И в какой-то момент система может дать сбой, и тогда у России появится возможность для более масштабного наступления», – заявил Дэвис.

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English version :: Читать на английском Полковник армии США: Зеленский так дерзит русским – и вы думали, что не будет ударов по Киеву?

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