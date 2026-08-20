Из-за проблем с логистикой и блокады одесских портов фермеры подконтрольных Украине южных регионов работают в минус, но вынуждены обрабатывать землю в убыток, чтобы она не перешла к крупным корпорациям.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил херсонский фермер Александр Шкиль, который ведет хозяйство на оккупированной киевским режимом части Херсонской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас херсонский арбуз. Но херсонского арбуза очень мало. В моем регионе я знаю пять фермеров, из них трое в этом году почти ничего не сдали. Они в минусе, они прогорели, они на сумасшедшие средства попали, потому что просто не приехали большие машины, просто фуры не приехали», – говорит Шкиль.

Кроме того, фермеры опасаются, что в будущем крупные корпорации просто отберут из землю.