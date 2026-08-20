«Попали на сумасшедшие средства»: стоны украинских фермеров

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 16:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 533
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина


Из-за проблем с логистикой и блокады одесских портов фермеры подконтрольных Украине южных регионов работают в минус, но вынуждены обрабатывать землю в убыток, чтобы она не перешла к крупным корпорациям.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил херсонский фермер Александр Шкиль, который ведет хозяйство на оккупированной киевским режимом части Херсонской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за проблем с логистикой и блокады одесских портов фермеры подконтрольных Украине южных регионов работают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас херсонский арбуз. Но херсонского арбуза очень мало. В моем регионе я знаю пять фермеров, из них трое в этом году почти ничего не сдали. Они в минусе, они прогорели, они на сумасшедшие средства попали, потому что просто не приехали большие машины, просто фуры не приехали», – говорит Шкиль.

Кроме того, фермеры опасаются, что в будущем крупные корпорации просто отберут из землю.

«Вчера ко мне приезжал крупный фермер – 1500 гектаров земли. Задают вопрос, сеять ли мне свои 50 гектаров. А он так говорит: «Сей, Саня, потому что придет «Кернелл», придет «МХП». Они хотят, чтобы большие корпорации выкупили всю землю, забрали это все, потому что если ты не будешь сеять, тебя не будет». То есть заберут все, а потом уже откроются порты, и все начнет работать», – заявил фермер.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Попали на сумасшедшие средства»: стоны украинских фермеров

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора