«Попали на сумасшедшие средства»: стоны украинских фермеров
Из-за проблем с логистикой и блокады одесских портов фермеры подконтрольных Украине южных регионов работают в минус, но вынуждены обрабатывать землю в убыток, чтобы она не перешла к крупным корпорациям.
Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил херсонский фермер Александр Шкиль, который ведет хозяйство на оккупированной киевским режимом части Херсонской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас херсонский арбуз. Но херсонского арбуза очень мало. В моем регионе я знаю пять фермеров, из них трое в этом году почти ничего не сдали. Они в минусе, они прогорели, они на сумасшедшие средства попали, потому что просто не приехали большие машины, просто фуры не приехали», – говорит Шкиль.
Кроме того, фермеры опасаются, что в будущем крупные корпорации просто отберут из землю.
«Вчера ко мне приезжал крупный фермер – 1500 гектаров земли. Задают вопрос, сеять ли мне свои 50 гектаров. А он так говорит: «Сей, Саня, потому что придет «Кернелл», придет «МХП». Они хотят, чтобы большие корпорации выкупили всю землю, забрали это все, потому что если ты не будешь сеять, тебя не будет». То есть заберут все, а потом уже откроются порты, и все начнет работать», – заявил фермер.
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