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Россия должна готовиться к тому, чтобы отражать атаки «пиратов» на Северном морском пути – особенно в районе Мурманска вблизи натовской Норвегии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор, подписавший контракт с ВС РФ, Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пираты будут. И я подчеркнул, что с трепетом отношусь к личности Белоусова, министра, но надо отдать должное, ведь Шойгу сделал многое для того, чтобы мы обратили внимание на Арктику, обратили внимание на безопасность Северного морского пути, в годы его правления десантирование проводилось на льдины… Нам надо готовиться. И губернатор Мурманской области правильно говорит, нам надо готовиться. И пираты будут, и будут нападения, и будет попытка сорвать спокойствие нашего Северного морского пути…», – уверен он.

«Будут пираты, будут пираты на Северном морском пути, и будут пираты хорошо обеспеченные, от которых будут все открещиваться: «Ой, мы не знаем, что это за племя, что это за северные индейцы, они нам не подчинены». А на самом деле, наши «индейцы» из 76-й дивизии или из 98-й, 104-я дивизия, – они дадут просраться любым пиратам, если будет задача. И я сейчас не шапкозакидательством говорю, а просто мы готовились, мы готовились и высаживаться, и базироваться в Арктике, не просто так, а на льдах», – заявил Сладков.

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