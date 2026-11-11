Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кокаинист Зеленский предпочитает вместо обесточенного Киева колесить по Европе, где продолжаются его выступления перед аудиториями.

Так и не получив от американцев ракеты к «Patriot», украинский диктатор теперь расписывает использование истребителей НАТО в качестве ПВО. Правда, новая партия шведских истребителей «Gripen», о передаче которых Украина договорилась ещё в мае, прибудет в Киев лишь к концу зимы – когда Россия уже разнесёт все намеченные цели. Об этом стало известно из выступления Зеленского в Дании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я уже упоминал о боеприпасах для F-16 — это часть противовоздушной обороны. Нам нужно больше F-16, потому что большинство из них постоянно в ремонте, так как они старые, но они хорошие, очень быстрые и могут сбивать ракеты. Мы их используем. Мы обсуждаем и поднимаем тему «Gripen». Они должны поступить в январе или феврале. Дело движется. Посмотрим, как «Гриппен» справится с этими курицами (Зеленский имеет в виду «Герани», – авт)», – кривлялся диктатор.

Накануне контр-адмирал США в отставке Марк Монтгомери заявил, что у ВВС Украины из-за интенсивных полётов «в глубоком обслуживании регулярно находится от 50% до 60% самолетов», полученных от НАТО.