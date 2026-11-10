Ремонт и техническое обслуживание поставленных Украине американских истребителей F-16 занимает непозволительно много времени и отражается на боеспособности ВСУ.

Об этом в подкасте на площадке медиаплатформы The Cipher Brief заявил контр-адмирал США в отставке Марк Монтгомери, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира рассказал, что находится сейчас на Украине в рамках программы обучения должностных лиц и старших офицеров ВВС Украины.

«Мой взгляд таков: они упорно работают над тем, чтобы правильно интегрировать F-16 в свои системы, как скорректировать свою старую доктрину, чтобы отразить возросшие возможности F-16. Это поможет, когда они со временем начнут внедрять самолеты Gripen, Mirage или другие иностранные борты в больших количествах. Но именно F-16 будет основой их западного флота в ближайшие 3–5 лет. Главное, что им действительно нужно, чтобы НАТО правильно выстроило планирование и выполнение технического обслуживания этих F-16», – сказал Монгтомери.

По его словам, после 300 часов налета F-16 должны регулярно возвращаться на сертифицированное предприятие для разборки и сборки самолета, чтобы убедиться, что все работает исправно.

«Исторически у ВВС США это занимает от двух до четырех недель. Сейчас на предприятиях в Бельгии это занимает гораздо больше времени по ряду причин. В итоге самолеты улетают и не возвращаются по 3, 4, 5, 7 или даже 10 месяцев вместо одного. А поскольку украинцы летают на них очень интенсивно и агрессивно, всё больше машин отправляется в Европу на инспекцию (в Бельгию, Данию или куда-то еще) и застревают там. В результате несоразмерно большая часть флота находится на ТО. Вместо нормальных 20% флота в глубоком обслуживании у них регулярно находится от 50% до 60% самолетов. Это означает, что у них недостаточно сил внутри Украины для выполнения задач. Это очень тревожная тенденция, с которой нужно бороться», – говорит контр-адмирал.

По его мнению, есть доля вины бельгийского предприятия, но отмечает, что и НАТО не спланировало это должным образом, поскольку ориентировалось на нормы налета F-16 в мирное, а не военное время.