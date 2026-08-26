Постпред Киева в ЕС признал махинации украинских аграриев с зерном в Польше

Игорь Шкапа.  
26.08.2026 20:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Транспорт, Украина


Польские фермеры, протестовавшие против махинаций с украинским зерном (ввозившееся как техническое и непригодное для изготовления продуктов, но затем поступавшее на польский рынок), были правы.

Об этом в эфире «Радио НВ» фактически признал номинированный на должность постпреда Украины в ЕС, экс-вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские фермеры, протестовавшие против махинаций с украинским зерном (ввозившееся как техническое и непригодное для...

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Качка говорит, что решение о введении термина «техническая пшеница» было принято для облегчения оборота зерна.

«Но в конце концов оно привело к очень большим манипуляциям», – сказал дипломат.

Он призывает украинских аграриев смириться с введенными Польшей ограничениями для украинского зерна.

«В конце концов, как выяснилось, реальные возможности транзита через Польшу не так велики, например, как через Румынию. Да и они – и Румыния, и Польша, и все остальные – все равно не могут перекрыть наших морских путей просто физически. Автомобилями, по железной дороге – это очень трудно заменить. Да это тоже с 23-го года. Поэтому в данном случае мы немного спокойнее реагируем», – говорит Качка.

При этом он добавил, что был бы рад, если бы Украина смогла через Польшу продавать в несколько раз больше зерна.

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English version :: Читать на английском Постпред Киева в ЕС признал махинации украинских аграриев с зерном в Польше

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