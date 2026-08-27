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Последние несколько месяцев показали, что захват Крыма военным путём – это не фантастика.

Об этом в эфире «Радио свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил экс-премьер Крыма, бывший украинский гауляйтер Севастополя Сергей Куницын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отделять Крым, с военной точки зрения, от всей российско-украинской войны невозможно. Не может так быть – а, вот, мы Крым освободили, а другие нет. Я думаю, всё идёт к тому, чтобы выйти на остановку войны, на перемирие и на переговоры», – сказал Куницын.

В то же время, он не исключает возможности захвата полуострова.

«Ещё полгода назад говорили, что военным путём невозможно. Но то, что сделали наши ССО, беспилотная авиация, штурмовые подразделения в последние месяцы с Крымом, то можно сказать, что это возможно. Нужно будет искать нестандартные решения. Во всём. Потому что такого ещё не было», – восхищается предатель.

Ранее Куницын заявлял, что Украине надо переходить к захвату Крыма после того, как у неё появятся свои баллистические ракеты.