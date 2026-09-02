Прогноз: «До выборов нас ждет полный угар. Бить будут наотмашь»

Максим Столяров.  
02.09.2026 14:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Ближайший месяц Россию ждёт скачок эскалации и ужесточение взаимных ударов, однако после выборов станут возможны переговоры по частичному снижению уровня напряжения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближайший месяц Россию ждёт скачок эскалации и ужесточение взаимных ударов, однако после выборов станут...

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«Сейчас все идет по пути безостановочной эскалации. С нашей стороны стало больше средств поражения, они стали реактивными. Каждый отдельный дрон вроде бы как дороже, но зато их меньше сбивают. Соответственно, цели поражать стало сподручнее, меньше расходы на залп.

И в этой ситуации, исходя из предыдущих лет, было бы логичным ожидать деэскалации. Ну, в духе, побьют друг другу морды, и успокоятся. Но мы ее не видим.

Наоборот, мы видим с нашей стороны выход на новый градус и его удержание, а с той стороны – желание эскалировать еще сильнее», – сказал Лизан.

«Соответственно, до выборов нас ждет полный угар. Бить будут наотмашь друг по другу максимально сильно. Затем после выборов неделя-две на принятие новой реальности.

И где-то в октябре, скорее всего, мы станем свидетелями переговоров по частичному снижению уровня напряжения. Я ожидаю в первую очередь в части судоходства в Черном и Азовском морях.

Просто блокада бьет по интересам двух сторон. Мы тоже страдаем от невозможности полноценно экспортировать зерновые и масличные. Но заодно в этой истории очень много разных посредников заинтересованных, потому что с мирового рынка вывалилась треть поставок зерновых», – добавил он.

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