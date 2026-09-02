Ближайший месяц Россию ждёт скачок эскалации и ужесточение взаимных ударов, однако после выборов станут возможны переговоры по частичному снижению уровня напряжения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас все идет по пути безостановочной эскалации. С нашей стороны стало больше средств поражения, они стали реактивными. Каждый отдельный дрон вроде бы как дороже, но зато их меньше сбивают. Соответственно, цели поражать стало сподручнее, меньше расходы на залп.

И в этой ситуации, исходя из предыдущих лет, было бы логичным ожидать деэскалации. Ну, в духе, побьют друг другу морды, и успокоятся. Но мы ее не видим.

Наоборот, мы видим с нашей стороны выход на новый градус и его удержание, а с той стороны – желание эскалировать еще сильнее», – сказал Лизан.