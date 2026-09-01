«Путин будет кошмарить Украину без остановки до окончания выборов в Европе» – открытие Климкина-Чугункина

Вадим Москаленко.  
01.09.2026 12:03
  (Мск) , Киев
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У России есть все ресурсы, чтобы «кошмарить» ударами Украину на весь период грядущих выборов в Европе.

Об этом в эфире «LIGAnet» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Разумеется, он с нами не собирается говорить. Я не просто скептически, а как-то забавно отношусь к этим «сливам» о трёхстороннем саммите. Поскольку это не укладывается в понятийную логику Путина – на равных с нами говорить.

Они очень хотят, чтобы в следующем году эта политическая инфраструктура нашей поддержки коллапсировала. Из-за выборов в Германии, Франции, Италии.

Там сейчас один генерал, который когда-то служил итальянским атташе в Москве, набирает политические баллы, и очень быстро набирает», – рассказал укро-дипломат.

«И вот на этот период у них однозначно есть возможности, каким образом пытаться нас дальше кошмарить», – предупредил «громадян» Климкин.

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