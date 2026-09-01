Путин: После угроз Зеленского российской авиации переговоры невозможны

Михаил Рябов.  
02.09.2026 00:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 380
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Угрозы кокаиниста Зеленского сорвать при помощи дронов гражданское авиасообщение в России – государственный терроризм, исключающий возможность переговоров с руководством Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрозы кокаиниста Зеленского сорвать при помощи дронов гражданское авиасообщение в России – государственный терроризм,...

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«Это заявка на государственный терроризм. И, обращаю внимание, они просят у нас о возобновлении переговоров. Просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.

Если, не дай Бог, такие трагедии произойдут – мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», – сказал Путин.

Увы, но, на самом деле, российская делегация не так давно согласилась на встречу и проводила переговоры в Женеве с главой Зе-офиса Кириллом Будановым, несмотря на то, что ранее в России он был признан террористом за организацию целого ряда убийств граждан РФ на посту главы военной разведки Украины.

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English version :: Читать на английском Путин: После угроз Зеленского российской авиации переговоры невозможны

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