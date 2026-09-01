Угрозы кокаиниста Зеленского сорвать при помощи дронов гражданское авиасообщение в России – государственный терроризм, исключающий возможность переговоров с руководством Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это заявка на государственный терроризм. И, обращаю внимание, они просят у нас о возобновлении переговоров. Просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.

Если, не дай Бог, такие трагедии произойдут – мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», – сказал Путин.