«Путин во всей своей хитрости», – британский эксперт о предложении Кремля повторить опыт Алешек на Донбассе

Максим Столяров.  
13.11.2026 13:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 878
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина


Киев и страны Запада наверняка отвергнут предложение России об эвакуации жителей Константиновки, потому что боятся признать, что город перешёл под контроль армии РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога сказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев и страны Запада наверняка отвергнут предложение России об эвакуации жителей Константиновки, потому что...

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«Он предложил, чтобы в дополнение к прекращению огня в Алёшках, нечто подобное было проведено в Константиновке. Эвакуировать людей, которые оказались там в ловушке. В том числе с привлечением американской прессы.

Если, как утверждают украинцы, они контролируют город, пусть они обеспечат там безопасность. Если российские войска контролируют город – они обеспечат безопасность со своей стороны…

Это Путин во всей своей хитрости. Он говорит американцам, что перемирие в Алёшках сработало хорошо, и давайте сделаем то же самое в Константиновке.

Сейчас очевидно, что украинцы не контролируют город. Именно в это верит Путин. А украинцы утверждают, что русские не захватили город.

Я думаю, что украинцы ни за что не согласятся на эту операцию. Это подтвердит, что украинцы не контролируют город, и он под контролем России.

Уиткофф и Кушнер также не проявили никакого энтузиазма по этому поводу. Они были совсем не в восторге от этой идеи. А европейцы и украинцы просто проигнорируют это предложение.

Путин хотел просто подчеркнуть, что на самом деле город контролируют русские. А заявления Украины и её союзников о том, что город контролируют украинцы – ложь», – обрисовал ситуацию Меркурис.

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English version :: Читать на английском «Путин во всей своей хитрости», – британский эксперт о предложении Кремля повторить опыт Алешек на Донбассе

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