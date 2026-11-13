«Путин во всей своей хитрости», – британский эксперт о предложении Кремля повторить опыт Алешек на Донбассе
Киев и страны Запада наверняка отвергнут предложение России об эвакуации жителей Константиновки, потому что боятся признать, что город перешёл под контроль армии РФ.
Об этом в эфире своего видеоблога сказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он предложил, чтобы в дополнение к прекращению огня в Алёшках, нечто подобное было проведено в Константиновке. Эвакуировать людей, которые оказались там в ловушке. В том числе с привлечением американской прессы.
Если, как утверждают украинцы, они контролируют город, пусть они обеспечат там безопасность. Если российские войска контролируют город – они обеспечат безопасность со своей стороны…
Это Путин во всей своей хитрости. Он говорит американцам, что перемирие в Алёшках сработало хорошо, и давайте сделаем то же самое в Константиновке.
Сейчас очевидно, что украинцы не контролируют город. Именно в это верит Путин. А украинцы утверждают, что русские не захватили город.
Я думаю, что украинцы ни за что не согласятся на эту операцию. Это подтвердит, что украинцы не контролируют город, и он под контролем России.
Уиткофф и Кушнер также не проявили никакого энтузиазма по этому поводу. Они были совсем не в восторге от этой идеи. А европейцы и украинцы просто проигнорируют это предложение.
Путин хотел просто подчеркнуть, что на самом деле город контролируют русские. А заявления Украины и её союзников о том, что город контролируют украинцы – ложь», – обрисовал ситуацию Меркурис.
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