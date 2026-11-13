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Киев и страны Запада наверняка отвергнут предложение России об эвакуации жителей Константиновки, потому что боятся признать, что город перешёл под контроль армии РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога сказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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