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Европа продолжает гнуть свою линию на то, чтобы выстраивать архитектуру безопасности против РФ, а значит, им пока нечего делать за столом переговоров.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-подхода после выступления на 21‑м Восточноазиатском саммите в Маниле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Требуют, чтобы они были за столом переговоров. Вот цитата, Кая Калас, это вот уже в ноябре: «У нас уже существует европейская архитектура безопасности, в которой НАТО и Евросоюз играет каждый свою роль. Мы должны интегрировать Украину в эту архитектуру». Урсула фон дер Ляйен тоже несколько дней назад: «ЕС будет против обсуждения архитектуры евробезопасности, пока не подписано соглашение о прекращении огня». История та же самая: попытаться какими-то правдами и неправдами получить для Украины передышку, накачивать её оружием. И по вот этим заявлениям, что пока не будет прекращения огня, ничего мы не будем обсуждать. Они — это прямой вызов президенту Трампу», – сказал министр.

Вместе с тем он признал, что рано или поздно с кем-то из Европы говорить придётся.

«Наверное, правы те, кто говорит, что в конечном счёте, всё-таки регион один, и придётся каким-то образом вовлекать европейцев. Но то, что они пока вытворяют, пытаются втиснуться, пытаются качать права свои, и одновременно заявляют, что никаких архитектур им больше не надо – у них есть НАТО и Евросоюз. А это означает, что их линия сохраняется на то, чтобы выстраивать архитектуру безопасности против РФ», – подчеркнул Лавров.

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