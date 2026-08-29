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Впервые за всё время СВО воздушная атака Киева продолжается третьи сутки без перерыва. Российские ударные дроны в режиме нон-стоп выносят склады, логистические и распределительные хабы, военные производства.

Главной новостью стало поражение вечером в пятницу крупного арсенала под Киевом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Масштаб случившегося настолько огромный, что скрыть попадание просто невозможно – несмотря на запреты, Сеть наводнили кадры пожара, вторичной детонации и разлета боеприпасов по округе.

Американские спутниковые сервисы зафиксировали очаг мощного возгорания в районе складских помещений у поселка Милая, где, как сообщает Минобороны РФ, хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2 (те самые ракеты «Фламинго»).

Позже российское оборонное ведомство опубликовало пост с картинкой «Гераней» и коротким текстом:

«Ночное бинго. Герани разнесли гнездо Фламинго».

Понимая, что отпираться бессмысленно, киевский режим фактически признал поражение арсенала. Украинский премьер Сергей Корецкий сообщил, что трасса Киев-Чоп перекрыта.

Украинские власти сообщили о 27 погибших, добавив, что эта цифра не окончательная. Неофициально утверждается, что рядом с военным складом находился дом престарелых, и большинство погибших – жившие там старики.

«Вдумайтесь, где эти мрази держали склад», – пишет журналистка Полина Реутова.

К слову, аналогичная трагедия произошла совсем недавно под Киевом в селе Вишневое, где военный арсенал также размещался среди жилой застройки, что привело к многочисленным жертвам населения.

И Зеленский, и премьер Корецкий выступили с показными заявлениями о недопустимости «повторять одни и те же ошибки». Однако, учитывая близость компании FirePoint к Зе-режиму, – наверняка накажут, как обычно, рядовых «стрелочников».

Это не все пораженные цели. Также нанесен удар по транспортно-логистическому центру «Фим сервис» в поселке Чайки, где также хранились комплектующие для «Фламинго».

На Украине жалуются, что реактивные дроны наносят ущерб больший, чем баллистические ракеты.

«Третьи сутки уже летает это дерьмо и делает много беды. Настолько много беды, что баллистический залп на 30 ракет вместе с «Цирконами», мне кажется, далеко не всегда имеет столько же… Из четырех сотен реактивных дронов, которые за это время атаковали, было сбито много. Но много пропущенных», – печалится украинский волонтер-русофоб Богдан Мирошников.

По его словам, Украина упустила момент перехода ВС РФ на реактивные дроны.