Репутация Зе-шайки висит на последних трёх нитках – Арестович
Если будет доказана причастность шайки Зеленского к работе мошеннических колл-центров в Киеве, позиции Украины на Западе сильно пострадают.
Об этом в интервью каналу-иноагенту «Редакция» заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Колл-центры всегда считались системной проблемой на Украине. Но кто-то умный (наверное, тот, кто говорил, что «коррупцию надо возглавить»), хотел поставить это на поток. И мне кажется, что в какой-то момент Зеленского сумели уговорить на это. И он дал свое «добро».
А вот теперь, видимо, Зеленский по сумме каких-то соображений решил, что это плохо, и с этим надо бороться. И в этой связи возникает традиционный вопрос: а что же делать, если следствие выйдет на самих себя? А оно уже почти вышло
Поэтому в очень скользком положении Офис сегодня находится, потому что это уже абсолютно криминальная история, задевающая права российских граждан, граждан Евросоюза, Израиля и так далее», – сказал Арестович.
«Это же выманиваются огромные деньги, доступ к персональным данным, все то, что является тяжкими преступлениями во всем мире, в Израиле и Евросоюзе.
И если хоть как-то вдруг выяснится, что это организовывалось на государственном уровне, это может быть похлеще подрыва «Северных потоков», в котором тоже немецкая прокуратура прямо обвиняет украинскую сторону», – указал выступающий.
Он напомнил, что в новых фрагментах прослушки окружения Зеленского фигурируют упоминания и его самого, и бывшего главаря ГУР террориста Кирилла Буданова.
«В общем, репутация Офиса висит на последних трёх нитках: колл-центры, «Кто такой Вова» и «Кто такой Кирилл». И все они связаны между собой.
Мудрая прямо говорит о перехвате четырех мешков денег, и что бойцы ГУР сейчас их отвезут. Зеленский позволил сделать из ГУР вместо стратегической военной разведки такую конторку по вырезанию «тем», я бы сказал», – добавил Арестович.
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