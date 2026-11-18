России нельзя идти на компромиссы по ядерному оружию – эксперт
Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне будет требовать от России и Китая пойти на компромиссы по ядерному разоружению.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«От Китая я слышал, что обсуждаться будет ядерное сдерживание, вообще вопрос стратегической безопасности. И Трамп об этом тоже говорил. Он же продвигает идею сокращения ядерных арсеналов. И наверняка выйдет с этим предложением к Путину и Си.
Те, соответственно, будут лавировать, потому что ни Россия, ни Китай в сокращении ядерных вооружений не заинтересованы.
Это объясняет, почему высшая лига мировой политики, она именно такая: Россия, США, Китай. То есть, ключевой фактор – это военно-стратегическое превосходство. Поэтому на вершине мировой политики есть Россия, но нет Европейского Союза», – сказал Носович.
«России невыгодно идти на какие-то компромиссы по ядерному оружию, потому что это тот самый фактор, который ставит РФ на одну доску с США, и создает нам какую-никакую гарантию от прямого военного столкновения с НАТО.
Потому что если смотреть по конвенциональным вооружениям, то есть неядерным, то у стран НАТО над Россией абсолютное превосходство. Военный бюджет одних США в 16 раз больше российского.
Поэтому, если Россия сокращает свои ядерные арсеналы, вообще отказывается от ядерного оружия, к чему нас много лет призывали, то она остается фактически беззащитной перед НАТО.
Чтобы как-то устранить эту свою беззащитность, ей приходится втягиваться в гонку вооружений, которая в свое время надорвала Советский Союз», – подытожил он.
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