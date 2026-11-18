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Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне будет требовать от России и Китая пойти на компромиссы по ядерному разоружению.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Китая я слышал, что обсуждаться будет ядерное сдерживание, вообще вопрос стратегической безопасности. И Трамп об этом тоже говорил. Он же продвигает идею сокращения ядерных арсеналов. И наверняка выйдет с этим предложением к Путину и Си. Те, соответственно, будут лавировать, потому что ни Россия, ни Китай в сокращении ядерных вооружений не заинтересованы. Это объясняет, почему высшая лига мировой политики, она именно такая: Россия, США, Китай. То есть, ключевой фактор – это военно-стратегическое превосходство. Поэтому на вершине мировой политики есть Россия, но нет Европейского Союза», – сказал Носович.