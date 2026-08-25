Россия блокирует Украину и со стороны Молдовы
Пункт пропуска «Виноградовка – Вулканешты» на границе Украины и Молдовы закрыт сегодня с 4 часов утра после атаки российских дронов.
Движение через границу на этом участке приостановлено, там идёт пожар.
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21 августа российские беспилотники ударили по пункту пропуска «Табаки» между Молдовой и Одесской областью. 20 августа беспилотники атаковали КПП «Рени» на той же молдавско-украинской границе.
«Отрадно, что ВС РФ решили воздействовать и на сухопутные маршруты экспорта украинской продукции. Именно по ним сырьё везётся в румынский порт Констанца, который после начала кампании ударов по Одессе превратился в последний «островок спокойствия» для судовладельцев. Реакция на подобные удары со стороны компаний-перевозчиков позволит оценить их потенциальный ущерб для экономики противника.
Эти оценки уже можно будет применить для предупреждения возможных средств противодействия со стороны киевских властей и внесения корректив в стратегию ударов. Лишь с помощью подобного непрерывного анализа и «прощупывания» слабых мест врага возможно создать действительно серьёзные и долгосрочные последствия для украинской экономики», – пишет обозреватель Борис Рожин.
Сухопутная блокада Украины может преследовать и другую цель. Ранее член исполкома Союза офицеров Республики Молдова Борис Шаповалов заявлял, что Молдова уже превращена в транспортный хаб между блоком НАТО и бандеровской Украиной. Через территорию Молдовы осуществляются железнодорожные, автомобильные и воздушные перевозки оружия, топлива, военной техники и боеприпасов.
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