«Россия деформировала переговорный процесс – и раскалывает Запад» – Бортник
Хитрые российские дипломаты и политики ведут любые переговоры очень осторожно, ссоря своих противников между собой.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У России такая опасная стратегия «разделяй и властвуй», которая демонстрирует еще один потенциальный подход к завершению противостояния, который предлагает сегодня Москва.
Хотя в целом, мне кажется, что Москва не особо надеется и рассчитывает на быстрое заключение каких-либо соглашений с США, прекрасно понимая, что Трампу отведены два последних месяца полноты власти, но этой своей активностью… она деформировала стойкостью и длинной волей…
Она деформировала переговорный процесс, вытаскивает переговорный процесс на прямые договоренности с США, а это второй риск. Если Москве удастся убедить Трампа в том, что Европа и Украина недоговороспосбные, они будут договариваться напрямую», – сказал Бортник.
«И пускай это не завершит войну на Украине, или не прекратит санкции Европы в отношении России, но даже снятие американских санкций с России, или договоренности по третьим странам, или договоренности о совместной экономической деятельности – могут очень серьезно накачивать российский бюджет, усиливая преимущества российской армии в войне против Украины и ее европейских союзников. Это огромный риск.
Россия вышла на геополитический уровень, когда ее интересы начинают признавать, к чему она стремилась, что сначала Запад абсолютно отбрасывал. И Россия пытается дальше расколоть Запад на европейцев, американцев, на европейцев между собой. Вот какие изменения в переговорном процессе мы видим», – добавил эксперт.
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