Россия не блефует: если европейцы не остановятся, их принудят военной силой – укро-пропагандист

Анатолий Лапин.  
13.11.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После отказа европейцев принять требования России, ВС РФ перейдут к силовым методам убеждений в отношении европейских государств.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После отказа европейцев принять требования России, ВС РФ перейдут к силовым методам убеждений в...

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«Мы продвигаемся к моменту, когда начнутся уже силовые доказательства. Просто это будет следующий момент после этих переговоров. Уиткофф и Кушнер своими путешествиями в Москву приближают этот момент…

Я не думаю, что это блеф. Это все равно, что считать, что когда они говорили, что могут осуществить меры военно-технического характера в отношении Украины, что они блефовали. Мы же знаем, что они не блефовали. Так и сейчас, когда они говорят, что если европейцы не оправятся, то это может привести к непоправимым последствиям, они не блефуют.

Это по крайней мере означает, что на столе у президента Российской Федерации есть план абсолютно реальной военной операции на европейском континенте», – заявил Портников.

По его словам, при этом ряд европейских государств уже ведут тайные переговоры с Россией о ненападении:

«Уже предложено некоторым европейским странам выйти из этой ситуации. Подписать двусторонние соглашения о ненападении с Российской Федерацией. Вот вы подписываете соглашение о ненападении, и это значит, что если мы будем бить, скажем, по Польше или по Литве, вы останетесь в стороне, у вас будет соглашение с нами, но и вы не должны их защищать в этот момент, когда будет применяться пятая статья НАТО, вы скажете: «Ну извините, у нас двусторонние соглашения с Россией, мы в вашу игру не играем».

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