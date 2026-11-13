После отказа европейцев принять требования России, ВС РФ перейдут к силовым методам убеждений в отношении европейских государств.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продвигаемся к моменту, когда начнутся уже силовые доказательства. Просто это будет следующий момент после этих переговоров. Уиткофф и Кушнер своими путешествиями в Москву приближают этот момент…

Я не думаю, что это блеф. Это все равно, что считать, что когда они говорили, что могут осуществить меры военно-технического характера в отношении Украины, что они блефовали. Мы же знаем, что они не блефовали. Так и сейчас, когда они говорят, что если европейцы не оправятся, то это может привести к непоправимым последствиям, они не блефуют.

Это по крайней мере означает, что на столе у президента Российской Федерации есть план абсолютно реальной военной операции на европейском континенте», – заявил Портников.