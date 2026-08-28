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Удары по Одессе и морская блокада черноморских портов Украины привела к тому, что цены на зерно обвалились наполовину.

Об этом в эфире канала «Новости.Live» заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, пока на Украине тешатся кадрами ударов по РФ, ее собственный аграрный сектор стремительно деградирует и несет более серьезные убытки.

«Чиновникам не нужно постоянно обсуждать проблемы России, а нужно обсуждать проблемы украинских аграриев. Потому что у нас все наше информационное пространство забито этой информацией о заблокированных российских портах, а об остановившихся портах большой Одессы о катастрофе, которая сейчас в дунайских портах, где фактически образовалась пробка из судов, они не могут зайти и выйти. Несмотря на это, почему-то никто не говорит об инструментах поддержки аграрного сектора, как правительство, будет сейчас спасать аграрные компании… Для нас аграрный экспорт более важен, чем для России. Потому что в России он стоит на третьем месте, а на первом месте – экспорт природного газа и нефти, на втором месте горный металлургический комплекс, на третьем месте – экспорт аграрного сырья. У нас экспорт аграрного сырья стоит на первом месте. То есть наша нефть – это кукуруза, поэтому для нас полная блокировка морского экспорта – это означает полную блокировку экспорта морем крупных партий нашего аграрного сырья. И это огромная проблема, потому что вы говорили о падении цен на зерно в России, а у нас произошел обвал внутренних цен на зерно, сейчас, в Украине… Я думаю, что у нас где-то более 50% обвал цен, и он продолжается», – заявил Кущ.

Не внушают оптимизма и удары России по логистике и складам на Украине:

«Если у вас в экономике 70-75% занимает сектор услуг и торговли, то, соответственно, любые удары по инфраструктуре этого сектора, а это логистика, склады и торговые центры, будут оказывать существенное влияние на экономику в целом, на показатели валового продукта. Потому что у нас сейчас большую часть налогов платит сектор торговли услуг. Значительная часть трудоустройства в этом секторе происходит, он формирует львиную часть ВВП. Фактически, если удары будут усиливаться по этому сектору, значит, будет выпадать огромный сегмент экономики. Потому что люди не будут ходить в торговые центры, в магазинах будет меньше продуктов, соответственно выручки меньше, меньше налогов, сокращения рабочих мест и так далее».

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