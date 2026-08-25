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Украина всячески привлекает Турцию к попытке выменять у России задержанных в Крыму экстремистов и террористов работавших на запрещенный меджлис.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил украинский посол в Анкаре Нариман Джелял – функционер запрещенного в РФ экстремистского меджлиса, выданный Киеву по обмену после совершения диверсии на газопроводе, снабжавшем российскую воинскую часть в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция продолжает быть активной в этом направлении. Однако есть проблема, и проблема эта в России, которая просто не хочет освобождать наших политзаключенных, в частности, крымских политзаключенных, и здесь есть большая беда. Турецкая сторона, как вы знаете, активно поддерживала гуманитарный трек во время встречи российско-украинской стороны в Стамбуле в прошлом году благодаря договоренностям, во время которых удалось начать процесс большого обмена, когда сотни наших военнопленных, гражданских смогли вернуться на родину, на территорию свободной Украины. Однако этот процесс продолжается, и Турция продолжает активно действовать в этом плане. Мы регулярно проводим встречи с омбудсменом Турецкой Республики, общаемся по конкретным кейсам, по ситуации в целом, просим его быть определенным посредником, быть человеком, способствующим по меньшей мере улучшению условий содержания украинских граждан в российских тюрьмах, лагерях и так далее…», – вещал он.