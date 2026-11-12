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Кампания «по принуждению России к миру на условиях Зеленского», которую в начале лета начала Украина, была непродуманной и привела к стратегическим ошибкам, результаты которых начинают отчетливо проявляться сейчас.

Об этом в эфире канала-иноагента «Редакция» заявил внесенный в список террористов и экстремистов бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине, я не знаю, кто что обещал и откуда эта залихватская история взялась, когда она весной начала удары беспилотниками по российской нефтяной инфраструктуре, и думала, что так все и будет, будет получено преимущество. Это был хороший задел, но он бы продолжался хорошим, если бы выполнены были условия по украинской баллистике, по антибаллистике, против тех же реактивных дронов… Федоров это пропустил, просто упустил ветку развития и не инвестировал в создание перехватчиков для реактивных дронов. Они, кстати, появятся рано или поздно, но ущерб будет за это время нанесен. То есть, это явный провал стратегического планирования, который очень больно оборачивается для Украины. Эта оговорка Зеленского не случайна – чинить, ремонтировать при такой интенсивности ударов становится бесполезным делом… Поэтому вот звоночки первые: Киев без воды, Киев без электричества разрушаются мосты, по мостам в Запорожье наносятся удары, по Днепру, есть перспектива раздела страны на две части – городов-миллионников, лежащих по обе стороны Днепра. Это не коллапс, но все более существенные проблемы. Компенсировать их нечем», – заявил Арестович.

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