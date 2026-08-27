Запад упустил момент, когда он мог оторвать Россию от Ирана, заставив ее встать на свою сторону. Сейчас Россия наоборот усилилась по мере того, как США и коалиция потерпели поражение в войне с Ираном.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил основатель Free Palestine TV ближневосточный эксперт Лайт Маруф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если и был момент, когда Россия могла отказаться от Ирана, он давно прошел, особенно учитывая, что сейчас Иран одержал военную победу. Поэтому у России нет никаких стимулов отказываться от Ирана. Думаю, дискуссии за закрытыми дверями были нацелены на то, чтобы проверить, предаст ли Россия Иран, как это было с Сирией. Но вспомните, тогда в Сирии как раз произошло убийство Сеяда Хасана Насраллы, геноцид был в самом разгаре, произошли убийства лидеров ХАМАС внутри Ирана, включая убийство президента Ирана Раиси. Возможно, в тот момент Россия почувствовала, что «Ось сопротивления» ослабла, отступает – и лучше свернуть дела в Сирии, позволив туркам и израильтянам занять ее, сохранив при этом российские базы», – рассуждал он.