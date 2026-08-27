Россия стала более решительной, когда США получили по зубам от Ирана – ближневосточный эксперт
Запад упустил момент, когда он мог оторвать Россию от Ирана, заставив ее встать на свою сторону. Сейчас Россия наоборот усилилась по мере того, как США и коалиция потерпели поражение в войне с Ираном.
Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил основатель Free Palestine TV ближневосточный эксперт Лайт Маруф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если и был момент, когда Россия могла отказаться от Ирана, он давно прошел, особенно учитывая, что сейчас Иран одержал военную победу. Поэтому у России нет никаких стимулов отказываться от Ирана. Думаю, дискуссии за закрытыми дверями были нацелены на то, чтобы проверить, предаст ли Россия Иран, как это было с Сирией.
Но вспомните, тогда в Сирии как раз произошло убийство Сеяда Хасана Насраллы, геноцид был в самом разгаре, произошли убийства лидеров ХАМАС внутри Ирана, включая убийство президента Ирана Раиси. Возможно, в тот момент Россия почувствовала, что «Ось сопротивления» ослабла, отступает – и лучше свернуть дела в Сирии, позволив туркам и израильтянам занять ее, сохранив при этом российские базы», – рассуждал он.
«Что ж, сегодня ситуация совсем иная. Сегодня все наоборот. Это Соединенные Штаты сейчас бегут или отступают из Западной Азии, а «Ось сопротивления» находится на пике своей военной мощи. Поэтому у России сейчас нет никаких причин отказываться от «Оси сопротивления».
Возможно, за закрытыми дверями звучат какие-то угрозы. Мы знаем, конечно, что Израиль и еврейская община в России обладают большим влиянием- много миллиардеров, так что для России они представляют большую угрозу. И учитывая, что Зеленский, еврей-сионист, президент Украины.
Это и есть те угрозы, которые могут быть направлены против России в качестве возмездия, если она не последует их курсу. Но, я думаю, если посмотреть на то, как Россия за последние две недели буквально неистовствовала на Украине, усилила свои атаки, использовала более мощное оружие, продвинулась дальше, выжгла целые побережья Украины, – это не та Россия, которая боится дальнейшей конфронтации.
Напротив, после победы «Оси сопротивления» над Соединенными Штатами, я думаю, Россия стала более решительной, чтобы предпринимать более радикальные действия и придерживаться более жесткой военной стратегии, чем раньше», – заявил Маруф.
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