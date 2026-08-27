Россия стала более решительной, когда США получили по зубам от Ирана – ближневосточный эксперт

Анатолий Лапин.  
27.08.2026 17:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Запад упустил момент, когда он мог оторвать Россию от Ирана, заставив ее встать на свою сторону. Сейчас Россия наоборот усилилась по мере того, как США и коалиция потерпели поражение в войне с Ираном.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил основатель Free Palestine TV ближневосточный эксперт Лайт Маруф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад упустил момент, когда он мог оторвать Россию от Ирана, заставив ее встать на...

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«Если и был момент, когда Россия могла отказаться от Ирана, он давно прошел, особенно учитывая, что сейчас Иран одержал военную победу. Поэтому у России нет никаких стимулов отказываться от Ирана. Думаю, дискуссии за закрытыми дверями были нацелены на то, чтобы проверить, предаст ли Россия Иран, как это было с Сирией.

Но вспомните, тогда в Сирии как раз произошло убийство Сеяда Хасана Насраллы, геноцид был в самом разгаре, произошли убийства лидеров ХАМАС внутри Ирана, включая убийство президента Ирана Раиси. Возможно, в тот момент Россия почувствовала, что «Ось сопротивления» ослабла, отступает – и лучше свернуть дела в Сирии, позволив туркам и израильтянам занять ее, сохранив при этом российские базы», – рассуждал он.

«Что ж, сегодня ситуация совсем иная. Сегодня все наоборот. Это Соединенные Штаты сейчас бегут или отступают из Западной Азии, а «Ось сопротивления» находится на пике своей военной мощи. Поэтому у России сейчас нет никаких причин отказываться от «Оси сопротивления».

Возможно, за закрытыми дверями звучат какие-то угрозы. Мы знаем, конечно, что Израиль и еврейская община в России обладают большим влиянием- много миллиардеров, так что для России они представляют большую угрозу. И учитывая, что Зеленский, еврей-сионист, президент Украины.

Это и есть те угрозы, которые могут быть направлены против России в качестве возмездия, если она не последует их курсу. Но, я думаю, если посмотреть на то, как Россия за последние две недели буквально неистовствовала на Украине, усилила свои атаки, использовала более мощное оружие, продвинулась дальше, выжгла целые побережья Украины, – это не та Россия, которая боится дальнейшей конфронтации.

Напротив, после победы «Оси сопротивления» над Соединенными Штатами, я думаю, Россия стала более решительной, чтобы предпринимать более радикальные действия и придерживаться более жесткой военной стратегии, чем раньше», – заявил Маруф.

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