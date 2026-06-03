Рубио: Хотим вернуть санкции против русской нефти как можно скорее
Для российской нефти временные послабления санкций США вызваны исключительно перекрытием Ормузского пролива и будут отменены сразу же, как только это станет возможным и не вызовет резкого роста цен.
Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил госсекретарь Марко Рубио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Решение о российских исключениях было принято, но основная политика остаётся прежней.Что касается санкций, что изменилось, так это временные продления, призванные смягчить ситуацию в мире. В какой-то момент мы можем создать стратегические резервы и предпринять другие шаги, которые мы уже предпринимали, чтобы как-то улучшить ситуацию с глобальными поставками… Так что это временные меры, которые в какой-то момент закончатся…
В конечном счёте это решение принимает Министерство финансов, но я скажу вам, что оно зависит от обстоятельств. Мы хотели бы отменить её как можно скорее, потому что политика нашей страны заключается в том, чтобы ввести санкции против российской нефти. Это временные исключения, призванные увеличить глобальные поставки», – заявил Рубио.
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