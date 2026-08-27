«Русские научились справляться с нашим РЭБ!» – советник Зеленского

Вадим Москаленко.  
27.08.2026 09:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Россия, Украина


Новые российские реактивные «Герани» с модулем фиксации цели и хорошими камерами могут преодолевать большинство украинских установок РЭБ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник украинского диктатора Сергей «Флеш» Бескрестнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые российские реактивные «Герани» с модулем фиксации цели и хорошими камерами могут преодолевать большинство...

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«Мы пытаемся развивать РЭБ. А русские в ответ более 50% реактивных «Шахедов» делают в формате «Сикеров». То есть, российскому оператору нужно иметь картинку, и он с 5-6 километров зумом может сделать захват цели.

Он видит локомотив, ТЦ или корабль, наводит квадратик, и захватывает цель. И дальше «Шахед» движется автоматически, ему всё равно, есть сигнал, или нет, есть ли управление или РЭБ», – сказал Бескрестнов.

«В этом наша проблема. Мы постоянно пытаемся увеличивать дистанцию нашего РЭБ, а русские повышают качество камер: закупают в Китае новые, с более хорошим зумом», – жалуется укро-эксперт.

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