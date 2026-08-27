Новые российские реактивные «Герани» с модулем фиксации цели и хорошими камерами могут преодолевать большинство украинских установок РЭБ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник украинского диктатора Сергей «Флеш» Бескрестнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы пытаемся развивать РЭБ. А русские в ответ более 50% реактивных «Шахедов» делают в формате «Сикеров». То есть, российскому оператору нужно иметь картинку, и он с 5-6 километров зумом может сделать захват цели.

Он видит локомотив, ТЦ или корабль, наводит квадратик, и захватывает цель. И дальше «Шахед» движется автоматически, ему всё равно, есть сигнал, или нет, есть ли управление или РЭБ», – сказал Бескрестнов.