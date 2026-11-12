«Русские всё ближе к пониманию, что о Европе нельзя говорить без Европы!» – Мерц неуклюже ломится к столу переговоров

Максим Столяров.  
12.11.2026 18:19
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


В случае согласия Москвы на то, что за столом переговоров должна быть и Европа, в ЕС с готовностью назначат переговорщиков.

Об этом на площадке саммита Европейского политического сообщества в Дублине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае согласия Москвы на то, что за столом переговоров должна быть и Европа,...

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«Я прежде всего ожидаю, что российское правительство, российский президент наконец согласятся с тем, что здесь должны быть совместные переговоры. За столом должна сидеть Украина, за столом должны сидеть европейцы, за столом должны сидеть американцы и, конечно же, Россия.

У нас есть проверенные форматы в рамках Европейского Союза. И мы также поговорим о том, кто будет представлять Европейский Союз, если это необходимо. Но это вопрос, который мы обсуждаем за закрытыми дверями», – сказал Мерц.

«Важно, чтобы Россия села за стол переговоров, и чтобы Россия была готова к переговорам. Всё остальное будет хорошо. Сейчас дело не в людях, а в готовности Путина к переговорам.

И я с некоторым удовлетворением отмечаю, что, очевидно, что российская сторона всё больше и больше готова признать, что о Европе нельзя говорить без Европы!», – добавил фриц.

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