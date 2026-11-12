Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае согласия Москвы на то, что за столом переговоров должна быть и Европа, в ЕС с готовностью назначат переговорщиков.

Об этом на площадке саммита Европейского политического сообщества в Дублине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я прежде всего ожидаю, что российское правительство, российский президент наконец согласятся с тем, что здесь должны быть совместные переговоры. За столом должна сидеть Украина, за столом должны сидеть европейцы, за столом должны сидеть американцы и, конечно же, Россия. У нас есть проверенные форматы в рамках Европейского Союза. И мы также поговорим о том, кто будет представлять Европейский Союз, если это необходимо. Но это вопрос, который мы обсуждаем за закрытыми дверями», – сказал Мерц.

«Важно, чтобы Россия села за стол переговоров, и чтобы Россия была готова к переговорам. Всё остальное будет хорошо. Сейчас дело не в людях, а в готовности Путина к переговорам. И я с некоторым удовлетворением отмечаю, что, очевидно, что российская сторона всё больше и больше готова признать, что о Европе нельзя говорить без Европы!», – добавил фриц.

Читайте также: Зятёк Кушнер: Будут ли европейцы в переговорном формате – решать Путину.