«Русские всё ближе к пониманию, что о Европе нельзя говорить без Европы!» – Мерц неуклюже ломится к столу переговоров
В случае согласия Москвы на то, что за столом переговоров должна быть и Европа, в ЕС с готовностью назначат переговорщиков.
Об этом на площадке саммита Европейского политического сообщества в Дублине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я прежде всего ожидаю, что российское правительство, российский президент наконец согласятся с тем, что здесь должны быть совместные переговоры. За столом должна сидеть Украина, за столом должны сидеть европейцы, за столом должны сидеть американцы и, конечно же, Россия.
У нас есть проверенные форматы в рамках Европейского Союза. И мы также поговорим о том, кто будет представлять Европейский Союз, если это необходимо. Но это вопрос, который мы обсуждаем за закрытыми дверями», – сказал Мерц.
«Важно, чтобы Россия села за стол переговоров, и чтобы Россия была готова к переговорам. Всё остальное будет хорошо. Сейчас дело не в людях, а в готовности Путина к переговорам.
И я с некоторым удовлетворением отмечаю, что, очевидно, что российская сторона всё больше и больше готова признать, что о Европе нельзя говорить без Европы!», – добавил фриц.
Читайте также: Зятёк Кушнер: Будут ли европейцы в переговорном формате – решать Путину.
English version :: Читать на английском «Русские всё ближе к пониманию, что о Европе нельзя говорить без Европы!» – Мерц неуклюже ломится к столу переговоров