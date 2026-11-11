С апреля никто не готовится к зиме – все грызутся и надеются на переговоры – укро-энергетик

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 15:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


В Укрэнерго сверху была спущена директива работать в спокойном режиме, поскольку Зеленский обещал до зимы достичь перемирия.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Укрэнерго сверху была спущена директива работать в спокойном режиме, поскольку Зеленский обещал до...

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Обсуждалась инициатива Зеленского запускать бесплатные автобусы, когда выключают метро из-за обстрелов. Однако мэр Киева Кличко вступил в клинч, что это невозможно, потому что неясно, кто это будет оплачивать, откуда брать автобусы и где брать водителей, которых мобилизовали.

Эксперт допустил, что это «сознательный саботаж».

«Саботаж? Это скорее такая самоуверенность. Все ждут – вот завтра будут переговоры, и завтра что-то решат. И поэтому не будем. Будет энергетическое перемирие. И так сидят ждут с апреля месяца, реально.

Я знаю, что в Укрэнерго была четкая позиция спущена сверху, что работаем в спокойном режиме, потому что президент сказал, что до зимы, возможно, будет достигнуто перемирие.

Так же Кличко, будучи\мэром города, должен был те все вопросы решать. И, я думаю, что и мобилизация так же частична, там можно было эти вопросы решать, и бронирование. Я не думаю, что прямо там не было возможностей. Но с другой стороны, это всё эхо конфликта», – рассуждал укро-эксперт.

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