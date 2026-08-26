Санду предложили вернуть Зеленскому орден «Княгини Ольги», чтобы спасти своего гражданина

Елена Острякова.  
26.08.2026 18:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


Депутат молдавского парламента Ана Цуркан-Оборок предложила молдавским чиновникам отказаться от украинских наград, которые они получили за последние годы.

Таким образом, по мысли депутата, Молдова выразит протест против незаконной мобилизации  своих граждан.

Депутат молдавского парламента Ана Цуркан-Оборок предложила молдавским чиновникам отказаться от украинских наград, которые они...

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Свое обращение Цуркан-Оборок выложила в интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы предложила первым лицам государства, министру иностранных дел – отказаться от этих медалей, дипломов, орденов и всего остального.

Если мы настолько поддерживаем соседнюю страну, то, может быть, стоило бы заключить соглашение, которое позволило бы гражданам Молдовы, если их задержали ТЦК, иметь возможность вернуться домой.

Может быть, вы выдвинете такую инициативу перед руководством Украины? Если мы друзья, то, может, стоит подумать и о наших гражданах, которых заставляют воевать за страну, с которой у них нет никакой связи», – сказала депутатка.

Это явный камень в огород президентки Майи Санду, которую украинский узурпатор Владимир Зеленский наградил 24 августа орденом княгини Ольги.

На днях уже второй молдаванин стал жертвой ТЦК при пересечении границы. Это Алексей Левинец, который еще в 2004 году переехал из Украины на постоянное жительство в Молдову, получил гражданство и проживал с женой и детьми в Кишиневе.

На пункте пропуска в Паланке его задержали украинские военкомы и направли в Днепропетровск для подготовки перед отправкой на фронт.

В апреле аналогичный случай произошел с 43-летним Василе Украинчуком, который когда-то подавал заявку не украинское гражданство, но ему было отказано. Поднялся скандал, но молдавский МИД встал на сторону Украины. Украинчука вызволили частные лица, которые помогли ему дезертировать.

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