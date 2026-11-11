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Компромиссом, на который согласится Россия в споре с Европой за Украину, станет отказ от включения Западной Украины в сферу влияния Москвы.

Об этом на канале «Lisovskiy news» заявил экс-директор департамента внутреннего аудита Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Придёт всё равно момент, когда Европа будет договариваться с Россией. Она видит уже, что США договариваются. Россия в таком случае будет иметь достаточно серьёзный аргумент для торгов и для договоров. «Забирай Кемскую волость», помните, в «Иван Васильевич меняет профессию»? Уверен, что в российском истеблишменте к Западной Украине относятся крайне негативно», – сказал Гольдарб.

По его словам, когда Иосиф Сталин «забирал Западную Украину, отодвигал границы от ключевых городов советской Украины и Белоруссии на Запад».

Гольдарб считает, что такой буфер Москве больше не нужен, учитывая развитие современного оружия, – «территориальные прослойки особой стратегической роли играть не будут».

«Россия, если такой момент возникнет, сделает размен. Она скажет: «Хорошо, это ваше, а это наше. Мы признаём вот это, вы признаёте вот это». Я думаю, что такие переговоры на самом деле уже давно велись, и эти вещи уже озвучивались. Запад молчит просто об этом, потому что сегодня это неприлично говорить», – предположил Гольдарб.

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