Философ: Такого государства, как Украина, не будет

Анатолий Лапин.  
10.11.2026 13:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Никакой Украины в случае завершения конфликта с Россией уже не будет. Это формирование сегодня существует исключительно на западные деньги как «геодрон» против России.

Об этом в интервью иноагенту Александру Шелесту заявил философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакой Украины в случае завершения конфликта с Россией уже не будет. Это формирование сегодня...

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«Я думаю, после войны Украины не будет, не будет такого государства. Если есть государство Украина – есть война. То есть, чтобы выдвинуть в своих тезисах условия послевоенного устройства, нужно понимать: нет другой цели у государства Украина, кроме как война с Россией. Деньги будут давать только под это.

Этот «стальной дикобраз» будет существовать только для этого, чтобы работать как огромная Палестина и геодрон против России.

Соответственно, война будет идти до тех пор, пока какая-то часть этих уравнений не изменится. Эта война может завершиться только на поле боя и только капитуляцией одной из сторон», – заявил Щелин.

Существование какой-то формы государственности на территории бывшей Украины возможно только в новых границах, с иным названием и идеологией:

«Скорее всего, мы видим минимальный сценарий — условно «Стамбул плюс», то, что сейчас продвигает российская дипломатия. Проблема в том, что «Стамбул плюс» — неудерживаемый сценарий. В случае реализации «Стамбула плюс» государство Украина точно прекращает своё существование по внутренним причинам. Оно раздирается изнутри, просто взрывается…

Соответственно, эта война будет продолжаться до тех пор, пока не будет потеряна способность к централизованному управлению. А потом будет совсем другая страна, с совсем другими границами и совсем другими названиями.

Будет ли какое-то будущее у Червоной Руси и Малороссии? Может быть, так сложится обстановка, что там что-то каким-то образом произойдёт».

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English version :: Читать на английском Философ: Такого государства, как Украина, не будет

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