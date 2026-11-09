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По итогам конфликта Украина будет иметь другие границы, заявил Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Думаю, мы добьёмся этого, и я думаю, это произойдёт. И в итоге Украина будет иметь немного другую форму», – заявил американский президент в эфире CBS.

Слова Трампа могут означать два сценария, рассуждает украинский политолог Руслан Бортник.

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«Заявления Трампа можно трактовать двояко. Первый вариант – признание российского эффективного контроля без признания юридического права на эти территории. По такой модели существуют Северный и Южный Кипр, Корея, Приднестровье. Фактически устанавливается новая реальность, но юридически границы не меняются», – объяснил Бортник.

Однако он не исключает, что Вашингтон может выдвинуть Киеву гораздо более жёсткие требования – признать российский суверенитет над частью бывших украинских территорий:

«Для Украины это разрушение нашей конституции, разрушение нашего политического и правового поля, мы прекрасно понимаем, означает необходимость фактически смены конституции, перезагрузки государства. Ну а для Трампа и окружение Трампа считают, что только создание стабильной границы между Украиной и Россией может быть гарантией, одной из ключевых гарантий, не повторения боевых действий, не возобновления войны в будущем. Они по-другому, к сожалению, смотрят на этот вопрос. Все-таки, другой вариант я считаю чуть менее вероятным. Более вероятным первый вариант – настаивание на том, чтобы Украина признала российский эффективный контроль за оккупированными территориями», – разглагольствует укро-«адекватник».

Владимир Путин ранее заявлял, что для России важно юридическое признание новых границ. Иначе в будущем ВСУ смогут вновь попытаться вернуть потерянные территории силы – и Запад опять будет называть действия Киева законными.

Бандеровские власти Украины согласны на заморозку лишь при определении Крыма и Донбасса как «временно оккупированных». При этом отвергаются требования Москвы о денацификации и демилитаризации.

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