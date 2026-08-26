«События будут развиваться стремительно»: Генерал США описал русское восстание в Прибалтике

Елена Острякова.  
26.08.2026 14:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, НАТО, Политика, Прибалтика, Россия, США


В  штабах НАТО «многократно прорабатывался» сценарий гипотетического нападения России на одну из прибалтийских республик.

Об этом бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь»,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В  штабах НАТО «многократно прорабатывался» сценарий гипотетического нападения России на одну из прибалтийских республик....

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«Путин давно рассматривает этот регион в качестве зоны возможной угрозы для НАТО. Есть это пространство между Белоруссией и Калининградской областью, где он может попытаться отрезать страны Балтии или устроить какие-то провокации на территории Латвии и Литвы. Да, это потенциальный сценарий, который многократно прорабатывался. И мне кажется, страны НАТО готовы дать отпор», – сказал Кларк.

По сценарию НАТО, на Прибалтику нападет  20-30 тыс российских солдат, но сначала Россия будет действовать прямо, как США, и организует цветную революцию.

«Россия начала бы с каких-то общественных беспорядков в одной из стран Балтии. Какие-то протесты будут организованы российскими спецслужбами или «пятой колонной» из местного населения. Может быть, в этом как-то поучаствуют этнические эстонцы или литовцы, которые сочувствуют России. Потом Россия заявит, что она обязана вмешаться.

Дальше события будут развиваться стремительно. Латвия или Эстония объявит мобилизацию. Наверное, на первом этапе будут массированные удары беспилотников, попытки нарушить систему связи. Наверное, Россия будет применять «Шахеды» и «Герань», и наносить удары по войскам,  которые будут разворачиваться. Так будут выглядеть наиболее вероятный сценарий. Баллистические ракеты будут применяться тоже», – живоописал Кларк.

По его словам, защищать Прибалтику бросятся Норвегия,  Финляндия и те, «кто отреагирует быстрее».

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