Соцопрос: Украинцы считают Зеленского главным виновником тотальной коррупции
На первое место среди виновников высокого уровня коррупции на Украине вышел диктатор Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные в эфире украинского ток-шоу «Новый отсчет» на «Первом канале», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Опрос 25-25 августа проводило агентство Infosapiens. Было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных территорий. Им был задан вопрос: «Кто, по вашему мнению, виноват в том, что коррупция на Украине остается на высоком уровне?».
Лидирует Зеленский – 32%. на втором месте – Верховная рада (14%). 12% винят граждан, 11% – антикоррупционные органы, 7% – правоохранительные органы.
«Раньше респонденты считали, что во многом провинилась Верховная рада, и высокий процент был. Сейчас этот фокус смещается к президенту. Сейчас треть фактически опрошенных назвали президента Украины виновным в том, что коррупция остается в стране на высоком уровне», – обратили внимание ведущие на тенденцию.
Эту социологию прокомментировал руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин, представитель конкурирующей с Зе-режимом группировки соросят.
«Сколько бы офис президента сейчас через свои Telegram-каналы СБУшные, эти все помойки не пытался придумать, показать, что президент ни причем, украинцы в это больше не верят. Вот социология. И это уже не откатаешь назад. И это трагедия на самом деле, потому что доверие к президенту во время войны – важный, необходимый ресурс для победы. И нет худшего способа действовать в этой ситуации, кроме как «Я ничего не знал, ко мне нет вопросов», – сказал Шабунин.
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