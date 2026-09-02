На первое место среди виновников высокого уровня коррупции на Украине вышел диктатор Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные в эфире украинского ток-шоу «Новый отсчет» на «Первом канале», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Опрос 25-25 августа проводило агентство Infosapiens. Было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных территорий. Им был задан вопрос: «Кто, по вашему мнению, виноват в том, что коррупция на Украине остается на высоком уровне?».

Лидирует Зеленский – 32%. на втором месте – Верховная рада (14%). 12% винят граждан, 11% – антикоррупционные органы, 7% – правоохранительные органы.

«Раньше респонденты считали, что во многом провинилась Верховная рада, и высокий процент был. Сейчас этот фокус смещается к президенту. Сейчас треть фактически опрошенных назвали президента Украины виновным в том, что коррупция остается в стране на высоком уровне», – обратили внимание ведущие на тенденцию.

Эту социологию прокомментировал руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин, представитель конкурирующей с Зе-режимом группировки соросят.