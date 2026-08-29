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Белоруссия не представляет военной угрозы для Польши и Европы.

Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в эфире польского телеканала TRT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель – оказать давление на Украину, Польшу, страны НАТО. Путин пытается отвлечь внимание и ресурсы от Украины. Это часть психологической информационной войны. Я не думаю, что со стороны Беларуси есть прямая угроза, потому что у России недостаточно ресурсов и войск на территории Беларуси. Россия пытается использовать Беларусь скорее как инструмент психологического давления», – сказал Вячорка.

Однако в следующем предложении советник самозванки сам себя опроверг.