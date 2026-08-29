Советник Тихановской за минуту и успокоил, и напугал Польшу

Елена Острякова.  
29.08.2026 11:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 725
 
Белоруссия, Дзен, Политика


Белоруссия не представляет военной угрозы для Польши и Европы.

Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в эфире польского телеканала TRT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия не представляет военной угрозы для Польши и Европы. Об этом советник самопровозглашенной «президентки...

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«Цель – оказать давление на Украину, Польшу, страны НАТО. Путин пытается отвлечь внимание и ресурсы от Украины. Это часть психологической информационной войны. Я не думаю, что со стороны Беларуси есть прямая угроза, потому что у России недостаточно ресурсов и войск на территории Беларуси. Россия пытается использовать Беларусь скорее как инструмент психологического давления», – сказал Вячорка.

Однако в следующем предложении советник самозванки сам себя опроверг.

«Больше всего нас беспокоит инфраструктура, которую российская власть создает в Беларуси. Она строит военные базы, размещает ядерное оружие. Если Россия решит пойти на эскалацию, Москва может использовать Беларусь», – стращал Вячорка.

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English version :: Читать на английском Советник Тихановской за минуту и успокоил, и напугал Польшу

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