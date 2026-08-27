Стало известно, зачем посланник Зеленского тайно ездил в Минск

Игорь Шкапа.  
27.08.2026 14:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Во время недавнего визита в Киев олигарха Романа Абрамовича Киеву якобы было предложено перемирие на время одновременных выборов в Госдуму РФ и президента Украины.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время недавнего визита в Киев олигарха Романа Абрамовича Киеву якобы было предложено перемирие...

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Ведущая попросила прокомментировать прежнее заявление Луценко, сообщившего, что в этом году глава Зе-фракции в Верховной раде Давид Арахамия непублично посетил Минск, и спросила, когда то было.

«Сразу после приезда Абрамовича в Киев. Абрамович, против которого указом президента введены санкции, которому запрещено находиться на территории Украины, – в апреле этого самого Абрамовича руководитель президентской охраны встретил на белорусской границе и привез в Киев на встречу с президентом и другими лицами. Там прозвучало предложение прекратить огонь под проведение выборов парламента в России и президента Украины. После этого Арахамия посетил Минск», – утверждает гость эфира.

По его словам, это информация, «которую знает вся политическая тусовка».

Он предполагает, что Арахамия поехал на встречу с Лукашенко, поскольку рассматривал его как посредника для общения с лидером КНР.

«А в Саудовской Аравии была встреча с участием американской и российской стороны. Соответственно, в принципе, нарисовалась схема. Но мы же понимаем, что любые выборы для Зеленского возможны только те, в которых он выигрывает. Выиграть в настоящих выборах в два тура он не может», – пояснил Луценко, почему план провалился.

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