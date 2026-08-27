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Во время недавнего визита в Киев олигарха Романа Абрамовича Киеву якобы было предложено перемирие на время одновременных выборов в Госдуму РФ и президента Украины.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, списанный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать прежнее заявление Луценко, сообщившего, что в этом году глава Зе-фракции в Верховной раде Давид Арахамия непублично посетил Минск, и спросила, когда то было.

«Сразу после приезда Абрамовича в Киев. Абрамович, против которого указом президента введены санкции, которому запрещено находиться на территории Украины, – в апреле этого самого Абрамовича руководитель президентской охраны встретил на белорусской границе и привез в Киев на встречу с президентом и другими лицами. Там прозвучало предложение прекратить огонь под проведение выборов парламента в России и президента Украины. После этого Арахамия посетил Минск», – утверждает гость эфира.

По его словам, это информация, «которую знает вся политическая тусовка».

Он предполагает, что Арахамия поехал на встречу с Лукашенко, поскольку рассматривал его как посредника для общения с лидером КНР.