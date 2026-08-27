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Как режим Эмомали Рахмона превращает сокращающийся наркотрафик в растущую ренту безопасности – в обзоре «ПолитНавигатора».

13 августа 2026 года около 18:40 в селе Даштак Дарвазского района пуля с афганского берега Пянджа влетела в окно дома и попала 21-летней Жасмине Ширинджон в область печени. Она умерла по дороге в районную больницу. Жасмина была беременна, у нее остался малолетний ребенок. Наутро президент Эмомали Рахмон выразил соболезнования, МИД направил Кабулу ноту протеста и заявил также о нарушении воздушного пространства и повреждении жилых домов.

Стреляли из уезда Нусай, где с 11 августа силы «Талибана» вели бой с отрядом собственного полевого командира Джумы Хана Фатеха, этнического таджика, отказавшегося разоружаться. Кабул и Кандагар перебрасывали подкрепления, работали вертолеты и беспилотники. 17 августа Фатех сдался начальнику генштаба Фасихуддину Фитрату и был вывезен в Кабул.

Наркотиков в этой истории не было. По реконструкции ACLED, непосредственным поводом стала попытка вывезти технику из районов под контролем Фатеха; более широкий фон – спор о разоружении, местной власти и контроле над золотыми рудниками. Long War Journal также связывает обострение с борьбой за добычу в Бадахшане.

Но внутриафганский конфликт вокруг власти и золота за несколько дней запустил всю машину таджикской пограничной политики: ноту протеста, заявления ОДКБ о необходимости усиливать контроль, ограничения посольства США на поездки в приграничные районы ГБАО. Событие с нулевым наркотическим содержанием увеличило политическую стоимость границы. В этом и состоит сюжет.

Рента меняет форму

Двадцать лет наркотическая угроза работала на таджикский режим сразу в нескольких формах. Она давала силовому аппарату контроль над доступом к маршрутам, позволяла избирательно преследовать участников рынка и политических соперников, оправдывала жесткий режим в приграничных регионах и привлекала деньги, технику и политическую поддержку внешних партнеров.

Это утверждение не требует доказательства того, что Эмомали Рахмон лично руководил перевозками или получал процент от героина. Хотя, оппозиция и обвиняет президентскую семью в прямом участии в трафике много лет.

Политическая выгода режима видна на другом уровне. Крупный наркотрафик десятилетиями сосуществовал с высокой концентрацией власти в руках силового аппарата, расследования почти никогда не поднимались к президентскому окружению, а сама борьба с наркотиками становилась источником полномочий, ресурсов и международной легитимности. Иными словами, наркотрафик работал на режим даже без доказанного участия президента в конкретных поставках.

Теперь меняется товар и вместе с ним форма ренты. Афганского героина становится меньше. Значение Таджикистана как транзитного коридора должно снижаться. Но политическая ценность самой границы растет: Душанбе все активнее продает внешнему миру не место на пути наркотиков, а способность удерживать Афганистан по другую сторону Пянджа.

Северный маршрут теряет товар

26 июня Управление ООН по наркотикам и преступности выпустило World Drug Report 2026. После запрета талибами производство опия в Афганистане упало с 6 200 тонн в 2022 году примерно до 300 тонн в 2025-м. Накопленных до запрета запасов при прежнем уровне потребления, по оценке UNODC, хватит ориентировочно до конца 2026 года. Дефицит героина будет заполняться синтетическими опиоидами – фентанилами, нитазенами, орфинами, которые можно производить ближе к рынкам сбыта.

Региональные изъятия показывают то же изменение рынка, хотя сами по себе не позволяют измерить сокращение именно таджикского маршрута. Во время операции ОДКБ «Канал – Янтарный берег» с 29 июня по 3 июля изъяли свыше 3,5 тонны наркотиков: 1 938 кг опия, 519,2 кг марихуаны, 452,4 кг гашиша и лишь 182,6 кг героина. Плюс 74,4 кг мефедрона и 41,9 кг α-PVP – синтетики, произведенной внутри пространства ОДКБ и не зависящей от переправы через Пяндж.

Для северного маршрута это важный структурный сдвиг. Экономическая ценность старой героиновой трубы должна снижаться вместе с афганским предложением. Замещающий товар все меньше нуждается в Таджикистане как обязательном транзитном звене.

Граница стреляет громче

На этом фоне таджикская статистика за первое полугодие 2026 года выглядит парадоксально. Общий объем изъятых наркотиков снизился до 2 963 кг – на 143 кг, или примерно на 5%, меньше, чем годом ранее. Но афганский участок границы стал заметно более насильственным.

На границе изъяли 1 513 кг наркотиков, еще 601 кг – у задержанных граждан Афганистана. За семь вооруженных столкновений были убиты 17 афганцев. Для сравнения: за весь 2025 год на границе изъяли 2 742 кг, а погибли десять афганцев и двое таджикских пограничников.

Страна в целом изымает меньше. Приграничная полоса производит больше насилия и больше новостей.

Объяснений может быть несколько. Пограничники могли стать эффективнее. Из Афганистана могли временно активнее вывозить старые запасы. Наконец, стрельба может отражать общее ухудшение ситуации в афганском Бадахшане, где ACLED насчитал 22 эпизода вооруженной антиталибской активности с января по июль против четырех за вторую половину 2025 года.

Проверить, какая версия важнее, невозможно по самой таджикской отчетности. В ней подробно видны курьеры, иностранцы, мелкие группы и убитые нарушители, но почти не видны организаторы, финансисты и покровители. Шестнадцать «преступных групп» за полугодие насчитывают в сумме 28 человек. Фигур, связанных с политической верхушкой, в публичных сводках нет.

Как наркотрафик работал на режим

Участие представителей силового аппарата и элитных семей в наркоторговле подтверждалось уголовными делами. Самый показательный пример – Гаффор Мирзоев: командир президентской гвардии, затем глава антинаркотического агентства, в 2006 году получил пожизненный срок; среди обвинений фигурировала наркоторговля.

В 2008 году в Подмосковье с 9,3 кг героина был задержан Рустам Хукумов, сын руководителя Таджикской железной дороги. Его осудили как организатора группы, хотя в декабре 2011 года президиум Мособлсуда приговор отменил. В 2012 году в Таджикистане арестовали начальников сразу трех антинаркотических отделов МВД.

Тогда же глава антикоррупционного агентства Фаттох Саидов публично сказал, что ни одна наркогруппа не может действовать без покровительства высокопоставленных чиновников. Для понимания системы это признание важнее очередного рекорда по конфискациям.

Исследователи организованной преступности Летиция Паоли, Дэвид Льюис и Филиппо Де Даниели описывали таджикскую модель через механизм «государственной крыши»: доступ к маршрутам зависит от отношений с силовиками и политическим центром, а антинаркотические кампании могут использоваться для устранения конкурентов. Эта модель не доказывает личного участия президента в перевозках. Она показывает, как сам трафик и борьба с ним могут работать в интересах режима.

Здесь и проходит доказательная граница. Утверждения оппозиции о «семейной наркоимперии» и прямом контроле президентских родственников над крупнейшими каналами остаются версиями. Но для политического вывода они не обязательны. Государство контролирует границу, силовые ведомства, прокуратуру и органы расследования; антинаркотическая политика десятилетиями укрепляла именно эту вертикаль. Система получала выгоду от существования наркотической угрозы независимо от того, кому принадлежала каждая конкретная партия героина.

Кто теперь платит за границу

У таджикской границы четыре внешних финансовых контура: Китай, Россия, ОДКБ и Евросоюз. Масштабы и мотивы различаются, но все они продолжают вкладываться в способность Душанбе контролировать рубеж.

Китай в марте 2026 года провел через таджикский парламент соглашение о строительстве девяти пограничных объектов у афганской границы стоимостью свыше 550 млн сомони, около 57,4 млн долларов. В 2017–2018 годах Пекин уже оплатил двенадцать застав. 8 мая был подписан меморандум о безвозмездной передаче МВД Таджикистана 34 разведывательных устройств и полицейского оборудования на 52 млн юаней – около 7,64 млн долларов.

Россия 25 июня подписала соглашение о содействии таджикскому антинаркотическому агентству: свыше 413 млн рублей на 2026–2028 годы. ОДКБ реализует пятилетнюю программу укрепления таджикско-афганской границы, утвержденную в 2024 году; первый этап начался в 2025-м, поставки вооружения и техники согласованы.

Евросоюз в феврале 2026 года запустил одиннадцатую фазу BOMCA – 12 млн евро на 40 месяцев. Предыдущая фаза стоила 21,65 млн и включала Афганистан. Теперь бюджет меньше, Афганистан из программы ушел, однако европейское присутствие на линии управления границами сохраняется.

Мотивы разные. Москве нужен закрытый южный рубеж ОДКБ. Пекину – безопасность китайских работников, рудников и дороги к Синьцзяну. Брюсселю – управляемая граница и институциональное присутствие. Для Душанбе общий результат один: чем выше цена афганского риска, тем выше ценность таджикского государства как поставщика безопасности.

Осенью 2025 года этот аргумент получил реальные человеческие доказательства. 26 ноября нападавшие с афганской стороны убили трех граждан КНР на золотодобывающем предприятии «Шохин СМ» в районе Шамсиддин Шохин, применив дрон. 30 ноября в Дарвазе обстреляли работников China Road and Bridge Corporation: двое погибли, двое были ранены. 24 декабря в Шамсиддин Шохине погибли двое офицеров погранвойск. После таких эпизодов необходимость вкладываться в укрепление границы объяснить легко. Проверить эффективность этих расходов и то, против каких угроз используется новая техника, значительно труднее.

Август как модель

История в Нусае показала новый механизм почти в чистом виде именно потому, что наркотики в ней отсутствовали.

Талибы и Фатех дрались за власть, разоружение и рудники. Погибшая в Даштаке женщина к этому конфликту отношения не имела. Приграничный рынок «Рузвай», через который живут два берега, был закрыт. Посольство США ограничило поездки сотрудников в приграничные районы ГБАО.

В одну и ту же неделю прозвучали две противоположные оценки. Представитель талибов Забиулла Муджахид 22 августа утверждал, что ситуация под контролем и серьезных проблем с безопасностью нет. Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков 17–18 августа говорил об «очевидных рисках» для Центральной Азии и необходимости усиливать контроль.

Обе стороны описывают одну полосу земли. Кабулу выгодно, чтобы граница выглядела спокойной. Душанбе и Москве – чтобы риск воспринимался серьезно. Независимо измерить угрозу внешний наблюдатель почти не может: закрытая отчетность и ограниченный доступ к приграничью оставляют государству право определять публичную картину.

Опасность при этом реальна. Женщину в Даштаке убил не информационный сюжет. Душанбе не изобретает угрозу на Пяндже. Он получает политическую и финансовую выгоду из права описывать, измерять и сдерживать ее.

От героиновой ренты к ренте безопасности

Старая модель работала сразу в двух направлениях. Сам наркотрафик создавал контролируемый силовиками рынок доступа к маршрутам, а борьба с ним давала режиму инструмент дисциплины, зачистки конкурентов и получения внешней помощи. Какая доля доходов от перевозок могла доходить до людей из президентского окружения, остается недоказанной. Системная политическая выгода от существования трафика доказуема значительно лучше.

Теперь первый элемент ослабевает вместе с афганским опием. Второй сохраняется и расширяется. Наркотическая угроза превращается в более широкую угрозу с афганской границы: контрабанда, вооруженные группы, нестабильность Бадахшана, риски для китайских объектов, возможность проникновения боевиков. Чем меньше значение старого героинового маршрута, тем важнее для Душанбе значение самой линии Пянджа.

Каждое новое столкновение становится подтверждением востребованности услуги: граница опасна, значит ее необходимо укреплять; Таджикистан находится на переднем крае, значит ему нужны деньги, техника и политическая поддержка. Это не означает, что режим создает инциденты. Ему достаточно быть монопольным поставщиком информации о риске и основным получателем ресурсов на его сдерживание.

Вывод остается аналитической реконструкцией, но опирается на наблюдаемую последовательность: афганское производство опия рухнуло; общий тоннаж изъятий в Таджикистане снижается; насилие и политическое внимание к границе растут; внешнее финансирование силового контура продолжается; расследования по-прежнему почти не доходят до политической верхушки.

Ближайший год позволит проверить эту модель. Если вместе с исчерпанием афганских запасов появятся прозрачная отчетность, имена крупных организаторов и дела против представителей верхушки, основания говорить о системной защите трафика ослабнут. Если же статистика продолжит строиться на курьерах, мелких группах и телах на границе, а финансирование силового аппарата будет расти, вывод станет жестче: режим сохранил наркотическую угрозу как политический ресурс даже после того, как сам старый маршрут начал исчезать.

Личная причастность семьи Рахмона к наркоторговле остается в серой зоне. Политическая ответственность режима и его выгода от наркотической угрозы видны значительно яснее. Раньше Таджикистану платили и за его место на пути героина, и за обещание этот путь перекрыть. Теперь первая часть модели слабеет. Вторая становится самостоятельным бизнесом безопасности.