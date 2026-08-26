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Лишь недавно занявший должность премьера Энди Бернем успел вляпаться в громкий скандал.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший младший министр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире затронули тему громкого скандала, подробности которого всплыли в этом месяце.

Стало известно, что Дэвид Лэмми, помощник Бернема, передал своему шефу фейковый номер телефона, якобы принадлежавший главе аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, от имени которой с ним общалось неизвестное лицо. В итоге Бернем, обрадованный возможностью улучшить отношения с Вашингтоном, вступил в переписку.

Ведущий, несмотря на то, что расследование скандального инцидента не завершено, заявил, что «за этим фальшивым номером стояло российское подразделение киберопераций».

«Честно говоря, я просто поражен. Во-первых, Дэвид не входит в состав правительства, поэтому я не знаю, почему он решил так поступить. Мне это кажется крайне опрометчивым шагом, но это решение самого Дэвида. Куда больше меня удивляет другое: премьер-министр Великобритании, чей телефон служит не просто личным средством связи, а, по сути, входными воротами для всех нас и нашего правительства, не провел проверку со стороны различных спецслужб и дипломатов. Почему никто не спросил нашего замечательного посла в Вашингтоне, какой номер правильный? Почему премьер-министр полагался на то, что номер передаст ему друг?», – недоумевал экс-министр.

Он жалуется, что Лондон платит дипломатам по всему миру как раз для того, чтобы поддерживать надежные связи.