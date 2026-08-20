«Типичный западноукраинский селюк» – Бородай о Драпатом

Сергей Вредников.  
20.08.2026 21:26
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Западная Украина, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Главком ВСУ Михаил Драпатый – типичный представитель искусственно созданного западноукраинского селюкового национализма, вся суть которого – выступать против русских.

Об этом на канале «Первый республиканский» заявил депутат Госдумы РФ руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Михаил Драпатый – типичный представитель искусственно созданного западноукраинского селюкового национализма, вся суть...

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Он прокомментировал оскорбительные высказывания Драпатого о Донбассе.

«Проще всего взять и приклеить ко всем этим высказываниям нацизм, и это будет обосновано, но мы не поймём всей глубины проблемы. Этот персонаж абсолютно славянских кровей, он родом из Каменца-Подольска (Каменец-Подольского – ред.), это Западная Украина – он классический украинский националист, носитель украинизма.

Кстати, трогательное замечание относительно того, что люди на Донбассе работать не умеют – это один из десяти наиболее развитых регионов мира, конечно, они «виноваты».

Типичный украинский националист – это штука, которая возникла относительно недавно. Действительно, на фоне исторических событий могут возникать и развиваться новые этносы, и такой этнос на Западной Украине постепенно возникает.

Но когда он начал возникать? Из таких персонажей, западноукраинских селюков. Этот этнос не имеет никаких шансов построить свою государственность тем более, что с точки зрения поляков, это вообще их кровные холопы, рабы», – сказал Бородай.

«Эта этническая составляющая – искусственная, тем более что у подавляющего большинства субэтносов, этносов, суперэтносов, которые возникали естественно под влиянием исторических событий, ландшафтов, экономических условий, но это всё – выращено. Оно выращено врагами России. Это всё выращено на западные деньги, по западному приказу и оплачено Западом» – подчеркнул депутат.

«То есть, на самом деле, вся суть Драпатого и иже с ним – это в том, что они против русских. Вот и всё. Против России», – добавил Бородай.

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