«Типичный западноукраинский селюк» – Бородай о Драпатом

Главком ВСУ Михаил Драпатый – типичный представитель искусственно созданного западноукраинского селюкового национализма, вся суть которого – выступать против русских.

Об этом на канале «Первый республиканский» заявил депутат Госдумы РФ руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал оскорбительные высказывания Драпатого о Донбассе.

«Проще всего взять и приклеить ко всем этим высказываниям нацизм, и это будет обосновано, но мы не поймём всей глубины проблемы. Этот персонаж абсолютно славянских кровей, он родом из Каменца-Подольска (Каменец-Подольского – ред.), это Западная Украина – он классический украинский националист, носитель украинизма.

Кстати, трогательное замечание относительно того, что люди на Донбассе работать не умеют – это один из десяти наиболее развитых регионов мира, конечно, они «виноваты».

Типичный украинский националист – это штука, которая возникла относительно недавно. Действительно, на фоне исторических событий могут возникать и развиваться новые этносы, и такой этнос на Западной Украине постепенно возникает.

Но когда он начал возникать? Из таких персонажей, западноукраинских селюков. Этот этнос не имеет никаких шансов построить свою государственность тем более, что с точки зрения поляков, это вообще их кровные холопы, рабы», – сказал Бородай.