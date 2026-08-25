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Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прилетал сегодня в Москву, чтобы угрожать руководству России.

Такое предположение бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сделал в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, конечно, ничего об этом не знаю, но у меня есть некоторый опыт работы по этой части. Я думаю, что он привез какое-то сообщение, какой-то сигнал. Это должен быть более мощный сигнал по сравнению с теми, что привозили раньше Уиткофф и Кушнер. Мне кажется, американцы пытаются сказать русским: будьте осторожны, не переборщите с эскалацией, вы можете сделать себе только хуже. Это мое предположение», – сказал Бильдт.

Он не верит в то, что президенту США Дональду Трампу удастся договориться по Украине, но допускает, что Рэдклифф предпринял очередную попытку.

«Может быть, это признак каких-то переговоров. Но если бы это были обычные переговоры, как раньше, то прилетел бы опять Уиткофф. Но директор ЦРУ – это более серьезное лицо. Так что это более серьезные переговоры», – сказал Бильдт.

Профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев также считает, что Рэдклифф мог привезти в Москву не мир, а скрытый ультиматум.