Поездка в Москву директора ЦРУ – это якобы плохой знак для России.

Об этом в эфире видеоканала The Cipher Brief заявил Гленн Корн, бывший высокопоставленный сотрудник руководящего состава ЦРУ, возглавлявший официальные резидентуры в четырех различных зарубежных странах Евразии и Ближнего Востока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы посоветовал русским быть очень осторожными, потому что президент Трамп — это не президент Байден. По моим оценкам, он непредсказуем. Я видел, как во время своего первого срока он принимал меры, когда пересекались «красные линии» — то, что он считал… «красными линиями» для США. И, я надеюсь, что Путин прислушивается. Если директор ЦРУ четко донес эти сигналы, то я надеюсь, Путин понимает: похоже, президент сменил того, кто передает послание, а это важно. Русские должны понимать, что за директором ЦРУ стоит огромная организация», – сказал отставной куратор шпионской сети.

По его словам, за директором ЦРУ стоит мощный аппарат, обеспечивающий его информацией.

«В Вашингтоне его считают одним из «ястребов» или, скажем так, человеком, занимающим жесткую позицию в отношении России и выступающим за поддержку Украины. Кто знает, что именно обсуждалось за закрытыми дверями. Но если то, что я слышу, верно, или хотя бы отчасти верно, то это, я думаю, стоит приветствовать. И русским действительно стоит задуматься: если они собираются испытывать НАТО на прочность — могут ли они себе это позволить? Если они продолжат проверять решимость Соединенных Штатов, то, на мой взгляд, совершат ошибку», – угрожает американец.

Он отрицает, что США проигрывают войну с Ираном.