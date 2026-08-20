Украина погружается в аграрный дефолт

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина


Российские удары по одесским портам вынудили украинский аграрный бизнес работать в убыток – альтернативные маршруты ситуацию не спасают.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские удары по одесским портам вынудили украинский аграрный бизнес работать в убыток – альтернативные...

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Ведущая подняла тему падения цен на украинскую аграрную продукцию, в частности, зерновые и масличные культуры.

«Это обвал цен из-за невозможности вывоза. Уже до 30 миллионов тонн зерновых, зернобобовых намолочено. Предложений очень много. Спроса вывести его меньше.

На сегодняшний день, если смотреть на альтернативу, то где-то 45% – это то, что двигается на Дунай. 45% – то, что движется по железной дороге. Где-то 10% – это то, что двигается автотранспортом. Если смотреть в цифры, это где-то порядка 500 тысяч тонн. То есть это очень малые объемы, которые мы реализовали за 13 дней августа», – сказал глава Аграрного совета.

По его словам, ранее за этот период получалось порядка полутора миллионов тонн, но это когда полноценно работали одесские порты.

«Не все могут складировать, не у всех есть сберегательные системы. Кроме того, аграрию нужны живые средства все время, потому что он в поле, ему нужно топливо, ему требуется заработная плата, ему нужно платить пайщикам за аренду земли.

Весь этот цикл никуда не исчез. Ему живые средства нужны, и он просто даже вынужден идти в убыток, чтобы просто перекрыть эти вещи. Плюс мы же говорим, многие же прокредитованы, и нужно гасить кредиты. А если ты вовремя не тушишь – пеня, потом это все закручивается в такой момент, что ты экономически просто тогда закрываешь бизнес, объявляешь дефолт и думаешь, чем тебе заняться», – заключил Марчук.

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