Украина погружается в аграрный дефолт

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Российские удары по одесским портам вынудили украинский аграрный бизнес работать в убыток – альтернативные маршруты ситуацию не спасают.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая подняла тему падения цен на украинскую аграрную продукцию, в частности, зерновые и масличные культуры.

«Это обвал цен из-за невозможности вывоза. Уже до 30 миллионов тонн зерновых, зернобобовых намолочено. Предложений очень много. Спроса вывести его меньше. На сегодняшний день, если смотреть на альтернативу, то где-то 45% – это то, что двигается на Дунай. 45% – то, что движется по железной дороге. Где-то 10% – это то, что двигается автотранспортом. Если смотреть в цифры, это где-то порядка 500 тысяч тонн. То есть это очень малые объемы, которые мы реализовали за 13 дней августа», – сказал глава Аграрного совета.

По его словам, ранее за этот период получалось порядка полутора миллионов тонн, но это когда полноценно работали одесские порты.