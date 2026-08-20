Украинцы прозревают. Ситуация уже предреволюционная – генерал ВСУ

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Недовольство властью на Украине приближается к критической точке. Ситуация еще не революционная, но уже близка к ней.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ не хочет жить по-старинке, а новая власть совершенно не желает жить по-новому. Как это называется? Это называется один из таких, знаете ли, признаков революционной ситуации. Есть ли уже эта реалистичная ситуация? Может, еще нет, но очень к этому идет. И ухудшение ситуации способности народа хорошо жить может и взрастить эту ситуацию. Захочет ли власть меняться, чтобы не допустить, не захочет ли – покажет время, но прозрение определенной части украинского населения уже начинается», – заявил Кривонос.

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