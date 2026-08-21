Украинская энергетика не справляется даже летом. Представьте, что будет зимой – Кудрицкий

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Несмотря на то, что нынешним летом не было длительных и тотальных отключений, проблемы в украинской настерегти никуда не делись, что отчетливо проявится наступающей зимой.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава государственной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему прохождения летнего сезона, заметив, что это пиковые нагрузки для энергетики.

«Давайте немного цифр сразу, чтобы поставить нас в правильный контекст. Действительно, летняя жара считается пиковой сезонной нагрузкой, но вечером летом потребление в энергосистеме где-то 11 тысяч мегаватт, зимой – 18. Разница между 18 и 11 – это почти вся мощность имеющейся атомной генерации в Украине. Это колоссальная разница. И поэтому то, как мы проходим лето, не говорит нам ничего почти о том, как мы пройдем зиму», – сказал экс-глава «Укрэнерго».

Он обратил внимание, что нынешним летом был лишь один период отключений во время пиковой жары.