Украинская энергетика не справляется даже летом. Представьте, что будет зимой – Кудрицкий
Несмотря на то, что нынешним летом не было длительных и тотальных отключений, проблемы в украинской настерегти никуда не делись, что отчетливо проявится наступающей зимой.
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава государственной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В эфире подняли тему прохождения летнего сезона, заметив, что это пиковые нагрузки для энергетики.
«Давайте немного цифр сразу, чтобы поставить нас в правильный контекст. Действительно, летняя жара считается пиковой сезонной нагрузкой, но вечером летом потребление в энергосистеме где-то 11 тысяч мегаватт, зимой – 18. Разница между 18 и 11 – это почти вся мощность имеющейся атомной генерации в Украине. Это колоссальная разница. И поэтому то, как мы проходим лето, не говорит нам ничего почти о том, как мы пройдем зиму», – сказал экс-глава «Укрэнерго».
Он обратил внимание, что нынешним летом был лишь один период отключений во время пиковой жары.
«Тогда в энергосистеме не хватило электроэнергии и пришлось отключать ненадолго сначала производства украинские, индустриальных потребителей, а потом уже и домохозяйства. Это не были какие-то катастрофические отключения, но это такой сигнал, что дефицит производства электроэнергии в нашей энергосистеме – это системное явление, которое, к большому сожалению, никуда не делось. И это явление в полной мере будет проявлено следующей зимой, так как это было прошлой зимой, когда нагрузка на энергосистему действительно пиковая и самая большая в течение года», – предупредил Кудрицкий.
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