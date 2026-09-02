Новость, которая вызвала всплеск негодования в Болгарии – зверское убийство юной японки, в весьма престижном и дорогом районе Софии – «Бъкстон». Подобные преступления тут редкость, тем более, что, кроме трупа девушки, жители района обнаружили одним ранним утром несколько разбитых и изуродованных собственных автомобилей, припаркованных возле домов.

В связи с этими преступлениями задержан 24-летний гражданин Украины, которому прокуратура Софии уже предъявила обвинение в умышленном убийстве.

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По сообщению телеканала «Нова», в квартире, где было найдено тело жертвы, были обнаружены украинские флаги со свастиками. За день до этого ужасного убийства украинец беспорядочно крушил машины в квартале. Он «был зол и кричал», по словам соседей.

Рано утром 30 августа жители района снова услышали громкие крики. Они позвонили в службу 112, так как крики продолжались более 40 минут. Когда дежурная группа прибыла по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили безжизненное тело 18-летней японки.

Пресс-секретарь болгарской полиции Десислава Петрова сообщила, что молодая женщина была убита несколькими ударами ножом, в спину и шею. Согласно неофициальным сообщениям, жертва была практически обезглавлена! По предварительным данным, 24-летний мужчина регулярно употреблял алкоголь и наркотики.

Для Болгарии бесчисленные кровавые преступления совершенные «несчастными беженцами из Украины» стали уже практически нормой. Как реагируют на такую ситуацию в стране сами болгары, легко судить по их высказываниям в социальных сетях (орфография авторов сохранена):

Rumen Todorovski: 18-летняя девушка! Она была зверски убита наглым украинским маньяком! В его квартире были найдены украинские флаги с фашистскими свастиками! Видимо… это часть «благодарности» украинских маньяков за то, что Болгария содержит их уже более 4 лет, ежемесячно спонсируя миллионами евро их роскошную, комфортную жизнь и проживание в дорогих отелях и апартаментах, в то время как они ездят на самых дорогих машинах последних моделей и нагло хвастаются ими!? Давно пора правительству прекратить выделять средства этим наглым уродам, захватившим курорты за наш счёт — идите на фронт! Согласно украинскому Закону о мобилизации – они преступники, уклонившиеся от военной службы, и Болгария обязана их экстрадировать! Когда уже деньги, которые государство тратит на этих жадных наглецов, пойдут на пользу нашим детям!

Георгий Минчев: Почему, когда «плохие» русские скупали недвижимость по всему черноморскому побережью, таких проблем не было, только доход и выгодные инвестиции, а теперь «бедные» украинцы приносят лишь расходы и проблемы, убийства, незаконное строительство, наркотики и проституцию — и все это будущее Европы…

Миладин Милов: Поэтому необходимо создать военизированную структуру для борьбы с украинской мафией. Люди должны быть вооружены, хорошо обучены и представлять собой ударную группу.

Виолета Младенова: Как долго мы будем терпеть эту мразь!? Как долго мы будем терпеть то, как они ругаются и обзывают нас на улицах, даже украинские женщины, совершенно незаслуженно, только потому, что мы болгары!? Как долго они не будут соблюдать законы нашей страны!? Как долго они будут избивать и убивать нас просто так, потому что они пьяны или под наркотиками!

К комментариям возмущенных болгар трудно что-то добавить. Разве что одна показательная деталь – большинство местных изданий поначалу дружно называли украинского нациста и убийцу – «неизвестным русскоговорящим». Львиной части болгарских СМИ, традиционно живущих за счет «пособий» от фонда Сороса и других антироссийских структур, очень трудно смириться с очевидным фактом – террор и коррупцию в Европу несут не русские люди, а обезумевшие от вседозволенности, воспитанные на тотальной нацистской пропаганде режима Зеленского, украинские граждане.