Украину спасет только киевская самоаннигиляция – Бондаренко

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Украинский политолог Константин Бондаренко надеется, что противоборствующие сейчас на Украине партии узурпатора Владимира Зеленского и уволенного им министра обороны Михаила Федорова взаимно уничтожат друг друга.

Об этом он заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должна произойти взаимная аннигиляция. И те, и те являются представителями партии войны. И Федоров, и Зеленский, которые по-разному понимают не сам смысл войны – они по-разному понимают, в какие карманы должны идти деньги, которые Западом выделяются на войну. В этом вся разница», – сказал Бондаренко.

По его мнению, «партии мира» сейчас не Украине нет.