Украину спасет только киевская самоаннигиляция – Бондаренко

Елена Острякова.  
20.08.2026 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 544
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинский политолог Константин Бондаренко надеется, что противоборствующие сейчас на Украине партии узурпатора Владимира Зеленского и уволенного им министра обороны Михаила Федорова взаимно уничтожат друг друга.

Об этом он заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский политолог Константин Бондаренко надеется, что противоборствующие сейчас на Украине партии узурпатора Владимира Зеленского...

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«Должна произойти взаимная аннигиляция. И те, и те являются представителями партии войны. И Федоров, и Зеленский, которые по-разному понимают не сам смысл войны – они по-разному понимают, в какие карманы должны идти деньги, которые Западом выделяются на войну. В этом вся разница», – сказал Бондаренко.

По его мнению, «партии мира» сейчас не Украине нет.

«Других партий нет. Именно поэтому партии войны должны взаимно уничтожить друг друга. Только тогда будет открыта дорога для партии мира», – сказал Бондаренко.

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